Empresas
La junta de Inditex reelige a seis consejeros e incorpora a Goirigolzarri como independiente
Los accionistas ratifican por otros dos años a seis miembros del consejo de administración, nombran al expresidente de CaixaBank consejero independiente y mantienen a Ernst & Young como auditor de cuentas del grupo
Manolo Rodríguez
La junta general de accionistas de Inditex, celebrado hoy en Arteixo, ha aprobado la renovación, por un periodo de dos años más, de seis de los diez miembros de su consejo de administración.
Los accionistas han respaldado la continuidad de Marta Ortega Pérez como consejera dominical, de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, de Flora Pérez Marcote como consejera dominical y de las consejeras independientes Denise Patricia Kingsmill, Pilar López Álvarez y Belén Romana García.
La junta también ha dado luz verde al nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, exconsejero delegado del BBVA y expresidente ejecutivo de CaixaBank, como nuevo consejero independiente.
Su incorporación se produce tras la salida de Rodrigo Echenique Gordillo del consejo de administración, lo que obligará además a designar un nuevo consejero independiente coordinador, figura para la que la nueva política de remuneraciones aprobada por los accionistas crea un complemento retributivo específico de 25.000 euros.
Junto a la renovación del órgano de gobierno, la junta ha ratificado la continuidad de Ernst & Young como auditor de cuentas de Inditex y de su grupo para el ejercicio 2026.
La firma volverá a encargarse de verificar las cuentas anuales de la compañía y de su grupo consolidado, uno de los acuerdos que tradicionalmente acompaña a la aprobación de las cuentas y del resto de asuntos de gobierno corporativo en la junta ordinaria de accionistas.
Fuente: La Opinión A Coruña
- Avanza la transformación universitaria de la Zona Militar en Córdoba: la UCO se fija 2027 como horizonte para licitar el proyecto
- La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
- El verano de las personas sin hogar en Córdoba: 'Cuando salimos de la piscina, solo nos queda refrescarnos en las fuentes
- El último ha sido Damián Cáceres: los 10 fichajes del Córdoba CF esta pretemporada
- La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”
- Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75% en la tarifa de recogida de basura
- José Manuel Cordobés reparte otros 200.000 euros de la ONCE en Las Moreras y ya suma un millón este año: “El barrio se ve distinto con tanto premio”
- La seguridad privada carga contra el intrusismo tras el caso de los policías en una caseta de la Feria de Córdoba: «Precariza y devalúa la profesión»