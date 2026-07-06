Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU Zona militarFichajes Córdoba CFFuturos barriosMapa habitabilidad CórdobaTurismo CórdobaHelados CórdobaJuanma MorenoPretemporada Córdoba CFVandalismo CórdobaONCE Las MorerasFestival de la GuitarraIncendio en PeñarroyaOla de calorVox-Blas InfanteHermanos BonilloOla de calor
instagramlinkedin

Bolsa

El IBEX 35 pierde un 0,85 % y los 19.700 puntos y se aleja de la zona de máximos

El selectivo se aleja de los máximos históricos del viernes

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha cedido este lunes un 0,85 % y ha perdido el nivel de los 19.700 puntos, con lo que se aleja de los máximos históricos del viernes, pese al tono mixto de Wall Street.

El selectivo español ha retrocedido 168,6 puntos y termina en los 19.683,8 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,73 %.

La Bolsa española ha abierto con retrocesos del 0,26 %, que se han ido ampliando a lo largo de la sesión hasta ceder ese 0,85 %. De esta forma, el IBEX 35 se aleja de los 19.852,4 puntos, niveles récord, con los que terminó la semana pasada.

El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se mantiene estable en el en torno de los 72 dólares.

Noticias relacionadas y más

De los grandes títulos, Iberdrola ha cedido un 3,81 %; Inditex, un 2,13 %; y Telefónica, un 1,92 %; mientras que BBVA ha sumado un 0,18 %; y Santander, un 0,72 %.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  2. La Oreja de Van Gogh corona a su eterna reina del pop en Córdoba
  3. Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»
  4. Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
  5. Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote
  6. Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
  7. Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Infoca trabajan en un incendio junto a la antigua carretera de Málaga
  8. La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

El Gobierno inyecta 954 millones a la dependencia andaluza para "reducir la lista de espera en un 45%", mientras la Junta lo tacha de "parche"

Un fármaco experimental podría proteger a las neuronas del daño causado por la ELA

Un fármaco experimental podría proteger a las neuronas del daño causado por la ELA

La etapa 3 del Tour de Francia, en imágenes

La etapa 3 del Tour de Francia, en imágenes

Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG

Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG

La quesera neerlandesa Royal A-ware, popular por sus edam y sus gouda, adquiere al fabricante catalán TGT

La quesera neerlandesa Royal A-ware, popular por sus edam y sus gouda, adquiere al fabricante catalán TGT

El bajo eléctrico vuelve al Festival de la Guitarra de Córdoba el día del concierto 'Entrecuerdas' en el Patio de los Naranjos

El bajo eléctrico vuelve al Festival de la Guitarra de Córdoba el día del concierto 'Entrecuerdas' en el Patio de los Naranjos

El aceite de Lucena planea un nuevo plan de comunicación hasta 2027 y potenciará el consumo entre jóvenes

El aceite de Lucena planea un nuevo plan de comunicación hasta 2027 y potenciará el consumo entre jóvenes
Tracking Pixel Contents