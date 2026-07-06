Previsiones
El Gobierno prevé un verano récord con 43 millones de turistas y 64.000 millones de gasto
El ministro Jordi Hereu confía en alcanzar los 100 millones de visitantes internacionales al acabar el año
El Gobierno confía en alcanzar los 100 millones de turistas en 2026 gracias, en parte, al efecto 'refugio' de la guerra de Irán que hace que el turismo en España siga sin perder el tono después de cinco años de crecimiento. "Para nosotros el número de turistas no es el objetivo principal, sino consecuencia de la política que estamos desarrollando. Pero es probable que lleguemos a los 100 millones de turistas si seguimos en esta tendencia", ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, este lunes.
El ministro ha hecho estas declaraciones durante la presentación de las expectativas de su departamento para los cuatro meses de verano (de julio a septiembre), en los que prevé que la llegada de visitantes internacionales alcance los 43 millones, un 6% más que hace un año, y el gasto ascienda a 64.000 millones de euros, un 10% más. Las cifras son mucho mejores de las que se podían haber previsto en marzo, cuando las incógnitas sobre la guerra en Oriente Medio todavía eran muy altas y se desconocía si el impacto del conflicto sobre el turismo sería negativo o positivo.
"Hay demanda que tenía que ir a otros sitios que se desplaza a España, pero al mismo tiempo cuando hay incertidumbre económica esto afecta negativamente al turismo. En la suma de ambos fenómenos el resultado es que seguimos creciendo", ha expresado Hereu, quien ha defendido que las cifras demuestran que "a pesar de las dificultades internacionales el modelo turístico español es resiliente y sigue manteniendo su atractivo".
El ministro tampoco descarta que las cifras sean incluso mejores que sus cálculos, gracias a las reservas de última hora, que en los últimos meses han ido ganando relevancia y han llevado a un crecimiento en abril y mayo "superior" a lo que había previsto el ministerio antes del conflicto. En abril, los turistas internacionales avanzaron un 5,2%, mientras que en mayo crecieron un 9,5%.
En este sentido, Hereu ha defendido que España puede seguir creciendo en número de turistas "si hace los deberes", lo que implica promover la llegada de visitantes internacionales en las regiones menos turísticas, como son aquellas del interior y del noroeste peninsular, y que lo hagan durante los meses de invierno, primavera y otoño.
Además, se ha mostrado partidario de poner en marcha políticas para limitar la masificación en las zonas con más visitantes, como poner tope a la oferta de cruceros, moratorias en la construcción de hoteles, limitar el número de pisos turísticos o apostar por "la fiscalidad como elemento para modular la demanda" a través de tasas municipales.
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Fuente: El Periódico
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