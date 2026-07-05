Sector en la encrucijada
La aportación económica de las espirituosas: Materias primas autóctonas y casi 2.500 millones en impuestos
En total, la aportación económica y fiscal de la industria, que tiene más de 3.500 centros de producción por toda España, asciende a 7.050 millones de euros.
La industria de las bebidas espirituosas cuenta con más de 3.800 centros de producción, de los que en torno a 3.500 son destilerías artesanales, muchas de ellas concentradas en Galicia, donde existe una larga tradición de elaboración a pequeña escala. Es un sector con una gran capilaridad territorial, especialmente vinculada al medio rural, a las materias primas agrícolas y a la preservación de tradiciones productivas, con lo que contribuye al desarrollo económico local.
El consumo de materias primas, la mayoría de las cuales se adquieren a productores españoles, es elevado: el año pasado se destinaron a la elaboración de espirituosas 62.000 toneladas de hierbas aromáticas, 97.000 toneladas de uvas, 10.000 toneladas de cebada, otras 30.000 de maíz y alrededor de 62.000 de endrinas.
Además, la actividad del sector hace una aportación a las arcas públicas supera los 2.475 millones de euros en 2025. Por figuras impositivas, el impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas concentra el 36,9% del total recaudado; las cotizaciones sociales, suponen cerca de 615 millones de euros; el IVA supone otros 500 millones de euros, y el IRPF, unos 215 millones de euros más, entre otras figuras tributarias. En total, la aportación económica y fiscal del sector asciende a 7.050 millones de euros.
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