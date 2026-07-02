El fabricante de churros congelados Maheso factura 172 millones, un 8% más, gracias a las ventas en el extranjero

La compañía de alimentación congelada y refrigerada Maheso, conocida sobre todo por sus churros y croquetas, cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 172 millones de euros, un 8,2% más respecto al año anterior, con la internacionalización como una de sus principales palancas de crecimiento, según ha informado este jueves la compañía.

La empresa destinó el año pasado un total de 20,3 millones a reforzar su capacidad industrial y operativa, de los cuales 15,3 millones se invirtieron en una nueva planta de producción en Soria, con 14.000 metros cuadrados de superficie. La instalación, que acumula de este modo una inversión de 19,2 millones hasta ahora y alcanzará 40 millones en 2026, está llamada a convertirse en uno de los principales motores de crecimiento en los próximos años, ha subrayado Maheso.

El resto de la inversión de 2025 tuvo como objetivo la modernización y mejora de la sede central de Montcada i Reixac (Barcelona), que cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de superficie. "Hemos alcanzado una facturación récord, reforzado nuestra presencia internacional y hemos cumplido con los principales hitos de nuestro plan inversor”, ha celebrado el consejero delegado de Maheso, David Aldea. "La puesta en marcha de la nueva planta de Soria va a marcar un antes y un después para la compañía y nos dota de la capacidad necesaria para afrontar con garantías los próximos años", ha agregado Aldea.

David Aldea, consejero delegado de Maheso, en una entrevista con El Periódico. / Marc Asensio Clupes / EPC

Maheso reforzó asimismo el año pasado su expansión en los mercados internacionales, donde los churros se han puesto de moda, en buena medida gracias a los turistas que han visitado España en algún momento. El negocio en el extranjero ya supone el 20% de la facturación total del grupo."Los productos más emblemáticos, entre ellos los churros, pero también las croquetas y los snacks cárnicos y de queso, ya están presentes en más de 40 países", ha explicado este jueves la empresa.

Entre las novedades, han tenido una gran aceptación los Churro Bites Nocilla Pistacho (un producto desarrollado en colaboración con Idilia Foods) para el canal minorista y la gama Signature para el canal profesional, "dos de las propuestas estrella de la compañía que han irrumpido con fuerza en el mercado en los últimos meses", agrega. La compañía es líder del mercado de churros y porras en España, con una cuota del 20% en valor, según Circana. "Cada minuto se consumen en el mundo más de 320 churros de Maheso, una cifra que pone de manifiesto la dimensión global alcanzada por la marca y la consolidación de la compañía como uno de los grandes referentes internacionales de esta categoría", indica en un comunicado. La previsión de la compañía es superar los 2,5 millones de unidades producidas anualmente de esta nueva referencia.