Desastre natural
Repsol fleta tres aviones con ayuda de emergencia para las víctimas de los terremotos en Venezuela
La petrolera española ha enviado tres aeronaves cargadas con más de 100 especialistas, incluyendo personal de rescate y sanitarios, para apoyar tras los seísmos
Monique Zamora Vigneault
La petrolera española Repsol ha movilizado tres vuelos de ayuda para atender a las víctimas de los seísmos en Venezuela, según ha comunicado la compañía este miércoles. Los tres aviones han partido al país sudamericano con personal de rescate, sanitarios y material humanitario tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. En la última hora, el número de fallecidos se ha elevado a 2.295 personas.
El integrante del Ibex 35, presente en el país desde 1993, ha puesto su capacidad logística al servicio del operativo coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las autoridades españolas.
El primer avión con destino a Valencia (Venezuela) despegó desde Madrid el pasado sábado con más de 63 especialistas. Entre ellos, bomberos, guías caninos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros equipos especializados. Este avión también ha contado con nueve perros de rescate para habilitar en las labores de búsqueda de supervivientes.
Este mismo miércoles ha partido un segundo avión con 44 expertos. Esta aeronave ha contado con sanitarios, expertos en logística y cocineros con el motivo de proporcionar ayuda en el hospital de campaña que la AECID instalará en la zona más perjudicada por los seísmos. Horas después del despegue del segundo avión, el tercer vuelo con material humanitario y suministros de primera necesidad ha partido desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La compañía enmarca esta operación en su política de apoyo a las comunidades en las que desarrolla su actividad. Un caso reciente fue la movilización de recursos tras las inundaciones de Derna (Libia) en septiembre de 2023 y la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha a finales de 2024.
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Fuente: El Periódico
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