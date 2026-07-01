Grifols se reorganiza y creará una estructura solo para el negocio de 'biopharma' de Estados Unidos

La muda de piel que está llevando a cabo Grifols supondrá también que el negocio de productos biofarmacéuticos en Estados Unidos se gestione de forma totalmente independiente al del resto del mundo. Así lo ha comunicado este miércoles la compañía, explicando que la meta final es "fortalecer aún más la independencia operativa y financiera de sus filiales", así como "proporcionar mayor enfoque estratégico, autonomía y visibilidad a sus principales plataformas operativas".

El país norteamericano ha jugado un papel clave en la historia de crecimiento de Grifols, una compañía que produce medicamentos procedentes del plasma de la sangre, sustancia que sí o sí tiene que donar una persona. En Estados Unidos es legal pagar a los donantes por ello, lo que incentiva muchísimo la donación.

Sin embargo, esta compañía catalana lleva años trabajando en que otros países sean fuente igualmente importante de suministro, como por ejemplo Egipto, donde están levantando toda una infraestructura de donación y procesamiento del plasma, así como de producción de los medicamentos pertinentes, pensada, de hecho, en clave de autosuficiencia: que el plasma obtenido de los egipcios se dirija a producir medicamentos principalmente para los habitantes del país y demás mercados de la región.

Es la misma filosofía que subyace tras los cambios organizativos que pretenden hacer en Estados Unidos, donde la farmacéutica dispone de 300 centros de donación en 40 estados (a modo de referencia, en Egipto están en torno a los 20), dos fábricas y 14.000 empleados.

"Esta reorganización estratégica surge de la evolución progresiva de Grifols hacia un modelo operativo de dos sistemas en el que el plasma en Estados Unidos respalda principalmente el mercado estadounidense, mientras que el plasma del resto del mundo abastece cada vez más la demanda europea y ROW [Rest of the world, Resto del mundo]", se explaya la compañía en el comunicado. "Grifols considera que este enfoque optimizará el crecimiento y la rentabilidad al alinear mejor los costes de obtención con las estructuras de precios regionales, además de fortalecer la resiliencia del suministro y reducir la dependencia de una única geografía, permitiendo a la compañía navegar con éxito cualquier complejidad geopolítica y regulatoria", agregan.

Cabe decir que, además, la farmacéutica está trabajando para sacar a la bolsa estadounidense justo esta filial biofarmacéutica, con lo que cobra más sentido aún que tenga una estructura propia.

Cambios organizativos

En este sentido, la empresa ha fichado al directivo de AbbVie Felipe Palacios para ocupar el cargo de vicepresidente sénior de Biopharma Estados Unidos, lo que implica liderar las operaciones comerciales en el país. Thierry Heinrich, quien hasta ahora se encargaba del conjunto, llevará la misma batuta pero para el resto de mercados.

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"Esta reorganización refleja la transformación más amplia que está llevando a cabo Grifols", interpreta la presidenta de Grifols, Anne Berner. "La mayor autonomía de nuestras plataformas operativas fortalecerá aún más la ejecución, acelerará la toma de decisiones y respaldará un crecimiento sostenible a largo plazo, mejorando la resiliencia y favoreciendo la expansión de márgenes a largo plazo", concluye.