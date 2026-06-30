Dispositivos médicos
Bruselas investiga al fabricante de correctores ortodónticos estadounidense Align por abuso de posición dominante
Se estudia si la empresa vinculó la oferta de sus escáneres intraorales (iTero) --utilizados para obtener imágenes en 3D de los dientes y la mandíbula del paciente-- con la de sus alineadores dentales transparentes
Redacción
La Comisión Europea ha informado este martes de la apertura de una investigación en profundidad por presunto abuso de posición dominante de la empresa estadounidense Align Technology por tratar de imponer sus productos en el sector de la odontología, en el que es el primer caso de competencia que Bruselas dirige al mercado de dispositivos médicos. "La investigación que la Comisión ha iniciado hoy subraya nuestro compromiso de preservar mercados justos que beneficien a todos, incluido el sector sanitario", ha destacado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado.
En concreto, los servicios comunitarios examinan si el modo en que la empresa vinculó la oferta de sus escáneres intraorales (iTero) --utilizados para obtener imágenes en 3D de los dientes y la mandíbula del paciente-- con la de sus alineadores dentales transparentes (Invisalign) choca con las reglas de competencia de la Unión Europea.
Bruselas sospecha que Align Technology pudo haber abusado del peso de su marca Invisalign, líder en el mercado de los profesionales dentales, para imponer la compra del escáner iTero si querían poder dispone de los alineadores de la firma para sus pacientes.
Por ello, analiza una posible negativa a aprobar escáneres de última generación de la competencia para el envío automatizado a Align de escaneos digitales para pedidos de Invisalign desde 2017 y también el rechazo de imágenes escaneadas que envían los profesionales dentales, generadas por otros escáneres intraorales, a pesar de que se basan en archivos estándar de la industria.
No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio, según recuerda Bruselas en un comunicado, en el que subraya también que el inicio de una investigación no prejuzga su resultado. La duración de dicha investigación depende de varios factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa por parte de las partes.
Fuente: El Periódico
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