Shock de oferta vs exceso de crudo

El precio del petróleo es uno de los termómetros al que conviene prestar atención porque de él dependen desde el importe de la gasolinera hasta la inflación que ahoga al bolsillo. Y la historia de los últimos meses tiene dos protagonistas. El primero, se llama miedo, el segundo, alivio.

El miedo se traduce por Ormuz. Por ese estrecho del Golfo Pérsico, circulaba antes de la guerra cerca del 20 por ciento del petróleo y gas del mundo.

Cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán amenazó con cerrarlo, el precio del barril se disparó hasta los 126 dólares. La lógica era simple: si no pasaban los barcos, faltaba producto.

El alivio llegó con el acuerdo. Washington y Teherán firmaron un memorándum que contempla el alto el fuego y la reapertura del Estrecho. El crudo empezó a fluir y el precio cayó hasta los 79 dólares. La Agencia Internacional de la Energía resume el escenario con una frase: hemos pasado del shock de oferta al exceso de crudo. De hecho, prevé que en 2027 la oferta se dispare hasta ocho millones barriles diarios.

Tres posibles escenarios

Pero, a pesar de ello, no conviene cantar victoria todavía. En un reciente informe, los analistas de ING recogen tres escenarios. En el primero, el petróleo se mantiene en los niveles actuales al cuajar las negociaciones.

En el segundo, las conversaciones se estancan y los precios rebotan en verano por la escasez de reservas. Y en el tercero, el más sombrío, el conflicto reescala, los hutíes atacan el Mar Rojo y el precio del barril vuelve a dispararse hasta finales de año. ¿Qué elemento inclinará la balanza? El tiempo.

Reabrir del todo el grifo del Golfo no es inmediato, hay que retirar minas marinas, negociar seguros y devolver la confianza a las navieras. La AIE avisa que las reservas mundiales siguen cayendo. La solución la tiene, en efecto, el tiempo y el tiempo vuelve a abrir la incertidumbre. El ataque, esta misma semana, a un buque cerca de Ormuz, ha paralizado la evacuación de más de 11.000 marineros que se encontraban varados y ha vuelto a tensar los mercados.

La subida del barril de Brent, no obstante, fue efímera porque después volvió a caer a los 72 dólares, precio en la cota anterior a la guerra mientras Trump hablaba de una violación «estúpida» del alto el fuego.

Y en este escenario, Irán ha recordado que no se puede asegurar el paso por Ormuz sin contar con su coordinación y Omán ha renunciado a cobrar peajes para no echar más leña al fuego.

Pero basta el ataque a un solo buque para que el miedo vuelva a los mercados y se dispare de nuevo el precio del petróleo. Pura volatilidad.