Sepisur: una empresa con los pies en el suelo

Poner en marcha una empresa en el sector de la obra civil y la edificación -pública y privada- en 2013 no parecía ser la mejor elección. El ciclo del que había sido uno de los grandes motores de la economía española estaba en sus horas más bajas tras la crisis financiera e inmobiliaria y las perspectivas de recuperación parecían lejanas. Pero esa desventaja acabó definiendo el carácter de Sepisur, una empresa hecha a la contención, al rigor y al crecimiento medido sin atajos. Un carácter que está en el ADN de su fundador y CEO de la empresa, José Miguel Vázquez, ingeniero de caminos y MBA y al que respaldan los datos.

Este ejercicio la facturación crecerá en torno a un 40 por ciento impulsada, entre otras cosas, por las obras de emergencia derivadas del tren de borrascas que azotó el sur de la península entre noviembre y febrero pasado. Que no solo ha supuesto más obra, sino ejecutar actuaciones de mayor complejidad y mayores volúmenes medios lo que ha impulsado la cifra de negocios obligando a reforzar su oficina técnica y el personal cualificado.

Sin embargo, matiza: «Con todo, no olvidamos de dónde venimos y seguimos atendiendo, en la medida de lo posible, los proyectos de nuestros clientes recurrentes».

Ahí entran buena parte de los proyectos para clientes industriales, que, en algunos momentos, han llegado a representar el 50 por ciento de la cartera total y que suponen una atención especial. «La principal característica de los clientes industriales es la producción, por lo que es necesario ofrecerles soluciones técnicas y económicas rápidas y fiables y ajustadas a sus necesidades», explica José Miguel Vázquez.

Esto lleva a hablar de la construcción industrializada y la innovación en métodos constructivos y de la apuesta de Sepisur en ello. «En los proyectos que desarrollamos estamos apostando por la prefabricación y la industrialización siempre que es posible, entre otras cosas por la falta de personal cualificado. En este sentido, hemos impulsado trabajos como la ampliación de la terminal del Aeropuerto de Córdoba con resultados eficaces». Pero, más allá y en materia de gestión interna, apunta que «impulsamos de forma permanente la innovación interna, optimizando nuestros procedimientos con el apoyo de IA para reducir tareas repetitivas y facilitar el trabajo de las personas, lo que se traduce al final en una mayor eficiencia de toda la organización».