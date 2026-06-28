«En Nespresso seguimos fomentando activamente el reciclaje»

¿Cuál es hoy el mayor cuello de botella en España para que las cápsulas de Nespresso lleguen en grandes volúmenes y con calidad a las plantas de reciclaje?

El principal problema se encontraba en su selección en las plantas de tratamiento de residuos. Debido a su pequeño tamaño, las cápsulas no lograban separarse de forma automática - al igual que ocurre con otros objetos de dimensiones reducidas - por falta de una tecnología adaptada.

Como en Nespresso siempre hemos promovido activamente la circularidad de nuestro producto, ante esta barrera técnica creamos en 2009 nuestro propio sistema de recogida en España. En 2021, lo abrimos a la competencia fundando CIRCULARCAPS, entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recogida y el reciclaje de cápsulas de aluminio y plástico. Hoy contamos con más de 9.500 puntos de recogida en toda España, garantizando que lleguen con el volumen y la calidad óptimos a la planta de reciclaje de Tradebe. Esta red es el reflejo de que la implicación activa del consumidor es motor imprescindible para activar la economía circular y lograr un impacto positivo.

Además, en 2020, a través de COAALI, coalición de empresas liderada por Nespresso, impulsamos en Valencia un proyecto para implementar solución tecnológica en planta y abrir el contenedor amarillo. El proyecto, un hecho sin precedentes en nuestro país, está sirviendo de ejemplo a otras ciudades.

Ante el nuevo reglamento europeo de envases, ¿cómo adapta Nespresso su modelo de negocio para cumplir la normativa?

En Nespresso, la sostenibilidad está en el corazón de nuestra marca. Además de los 9.500 puntos de reciclaje existentes a disposición de los consumidores, nuestro objetivo sigue siendo el contenedor amarillo. Esto ya es realidad en Valencia desde 2020 gracias al proyecto de COAALI. Además, se extenderá oficialmente a más regiones, cuando el nuevo Reglamento Europeo de Envases catalogue las cápsulas como "envase".

Sin embargo, ser aceptadas es solo el primer paso; el verdadero desafío es la correcta separación industrial. Por ello, colaboramos en la tecnificación de las plantas de tratamiento de residuos para clasificar adecuadamente los pequeños formatos de aluminio y acero.

El reciclaje como estrategia / Sarah Vez

¿Qué alianzas estratégicas o proyectos de colaboración público-privada está liderando Nespresso en España para optimizar la separación de materiales a gran escala?

Las alianzas son el motor del cambio. Lideramos iniciativas como COAALI y CIRCULARCAPS, reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en su catálogo de buenas prácticas de economía circular.

Un caso de éxito indiscutible es el proyecto de reciclaje de COAALI en la planta de Picassent, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, donde logramos tecnificar la instalación y aumentar un 18% la recuperación de aluminio. Con base en este éxito, coordinamos un nuevo proyecto en la planta de Benidorm, cuya instalación se prevé ejecutar en el último trimestre de este año para obtener resultados antes de finalizar 2026.

Más allá del beneficio ambiental, ¿qué impacto real y medible genera en el sector agrícola español el uso del poso del café como fertilizante?

A través de nuestro proyecto Arroz Solidario, los posos de café de las cápsulas recicladas se transforman en un compost orgánico para cultivar arroz en el Delta del Ebro, un ecosistema altamente vulnerable a la regresión, la subsidencia y la salinización derivadas del cambio climático.

Este abono no solo nutre la tierra de manera sostenible, sino que cierra el ciclo de forma solidaria. Este año donamos 215 toneladas de arroz a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), proporcionando más de 860.000 raciones de comida para 9.500 personas en situación de vulnerabilidad. Desde el inicio de este proyecto, en 2011, hemos distribuido un total acumulado de 1.967 toneladas de arroz y proporcionado 8 millones de raciones de comida, demostrando que un pequeño gesto cotidiano como reciclar una cápsula genera un beneficio extraordinario en nuestra sociedad.

Bolsas de reciclaje / Nespresso

En el canal comercial (hostelería y oficinas), ¿cómo logran que las empresas se comprometan con el reciclaje de las cápsulas sin que lo perciban como una carga operativa?

Desde Nespresso Professional, división diseñada específicamente para el sector hostelero y entornos corporativos, ofrecemos un sistema logístico integral para clientes con gran volumen de cápsulas, además de los 9.500 puntos de recogida existentes: entregamos bolsas y contenedores de reciclaje gratuitos, y retiramos las cápsulas usadas sin coste adicional coincidiendo con la entrega de nuevos pedidos. Esto permite a nuestros clientes demostrar de forma tangible ante sus huéspedes y empleados que colaboran con un proveedor sostenible. Un claro ejemplo es el proyecto Arroz Solidario, donde las cápsulas entregadas a través de la recogida directa generan un impacto social y ambiental medible.

Con la meta global de reciclar el 50% de las cápsulas para 2030, ¿es España un mercado aventajado o todavía tiene deberes pendientes en infraestructura y concienciación?

Europa destaca globalmente como un mercado pionero en el desarrollo de infraestructuras para habilitar el reciclaje de cápsulas a través del contenedor amarillo. La nueva regulación europea marcará un hito que expandirá este ecosistema en España durante los próximos cinco años.

Mientras, en Nespresso seguimos fomentando activamente el reciclaje a través de nuestras vías actuales. No obstante, nuestro objetivo es la implantación del contenedor amarillo en todo el territorio, ya que es la vía definitiva para simplificar el proceso y facilitar aún más el reciclaje de cara a las metas de 2030.

Fuente: El Periódico