Canarias vuelve a Sevilla para la segunda edición de su ‘roadshow’ empresarial

Sevilla vuelve a convertirse en el escenario clave para la conectividad y el crecimiento empresarial. La ciudad albergará la jornada “El evento para las empresas en expansión: Conoce el ecosistema empresarial que impulsa la innovación y las alianzas desde Canarias”, una ambiciosa iniciativa impulsada por Proexca, la Agencia de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, y El Correo de Andalucía. El evento está dirigido para empresas en fase de expansión que buscan conocer de primera mano los potentes ecosistemas empresariales de las islas, las oportunidades de crecimiento, posibles alianza y diversificación económica que ofrece el archipiélago como hub estratégico global.

El evento para las empresas en expansión / CEDIDA

La jornada arrancará con una bienvenida, que correrá a cargo de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, junto a Alfonso Cabello, presidente de Proexca y viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Tras la bienvenida, la ponencia central será impartida por Pilar Moreno, directora del área de Invertir de Proexca, quien desgranará el sólido paraguas de ventajas competitivas, fiscales y estratégicas que convierten a las islas en uno de los entornos más atractivos de Europa para la implantación de nuevos proyectos.

El evento para las empresas en expansión / cedida

Las empresas en fase de expansión serán las protagonistas de una cita orientada a generar nuevas oportunidades

Visión sectorial y oportunidades de alianza

El núcleo del encuentro se articulará en torno a tres mesas redondas interactivas, moderadas por destacados periodistas de Prensa Ibérica, orientadas a tender puentes y generar sinergias entre los ecosistemas económicos canario y andaluz:

• El gran eje aeroespacial: Conducido por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, este bloque explorará las capacidades conjuntas de Andalucía y Canarias para consolidar un hub competitivo de referencia internacional. El debate contará con la visión experta de María Ángeles Martín Prats, CEO de Skylife Engineering, entre otros.

• Ecosistemas de innovación y tecnología: También bajo la batuta de Martí Saballs, se abordarán los retos de la transformación digital y las facilidades que ambos territorios ofrecen para el desarrollo de empresas de base tecnológica. En esta mesa participará Michelle Alfaro Montoya, CEO de Apeiron, junto a otros perfiles clave.

• Hub audiovisual y animación: Consolidado como uno de los sectores con mayor proyección gracias a sus atractivos incentivos y su capacidad para retener talento y producciones internacionales, este espacio estará moderado por la periodista Ana Belén Roy, y contará con la intervención de destacados representantes y empresas vinculadas al sector.

Mesas de debate, análisis de casos de éxito y la puesta en común de estrategias sectoriales serán los pilares de este encuentro. Una cita imprescindible donde las empresas en fase de expansión serán las auténticas protagonistas, con el objetivo de promover la diversificación económica, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad en ambos territorios.

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Fuente: El Periódico