Isabel Rodríguez: "Hay que priorizar la vivienda para vivir frente a la vivienda como inversión"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió este lunes que la respuesta a la crisis habitacional debe partir de una idea central: “Hay que priorizar la vivienda para vivir frente a la vivienda como inversión”. En un acto celebrado en Madrid, enmarcado dentro del 'Observatorio Social de la Vivienda', una iniciativa de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander y BeBartlet, Rodríguez pidió dejar atrás el diagnóstico compartido sobre la crisis residencial y pasar a una fase de soluciones concretas.

La titular de Vivienda situó el debate sobre el acceso a la vivienda en el terreno de los derechos y no solo en el de la oferta, la demanda o la propiedad. “Cuando hablamos de vivienda no hablamos exclusivamente de la propiedad. Estamos hablando de un derecho recogido constitucionalmente y en los tratados internacionales”, afirmó. Por ello, defendió que no se trata solo de una cuestión material o patrimonial, sino de “un derecho que implica la regulación”.

En una intervención articulada en torno a tres ideas —soluciones, derecho y acuerdo—, Rodríguez reivindicó que el país necesita reforzar el parque público, regular los usos que tensionan el acceso a la vivienda y alcanzar un pacto político amplio. “Hemos hablado demasiado tiempo del problema, demasiado tiempo del diagnóstico”, afirmó, antes de advertir de que “el tiempo está en las soluciones”.

La ministra abrió su intervención agradeciendo la organización de un foro que, a su juicio, permite "salir del ruido" que suele rodear el debate sobre vivienda. Valoró el formato del 'Observatorio Social de la Vivienda' como una oportunidad para abordar la cuestión "de una forma más íntima y en una mesa de trabajo", lejos de la confrontación política habitual.

Empezar a hablar de las soluciones

Rodríguez quiso ordenar su mensaje alrededor de tres prioridades. La primera, abandonar la reiteración del problema y empezar a hablar de medidas. Para la ministra, la principal respuesta estructural pasa por construir un parque público de vivienda. "Si hay un consenso en este país, y no solamente político, sino académico o económico, es que para solucionar este problema necesitamos un parque público de vivienda", sostuvo.

La responsable de Vivienda reivindicó el aumento de presupuesto tras años de escasa dotación. Recordó que hace apenas una década el área era una dirección general y aseguró que el Ejecutivo de Sánchez ha recuperado recursos, multiplicado por ocho las partidas y ha aprovechado los fondos europeos para impulsar nuevas políticas públicas. "Hemos sido el segundo país que más ha invertido y el que mejor ha gestionado los fondos del plan de recuperación en política de vivienda", aseguró.

También destacó la creación de nuevos instrumentos y el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En su balance, la ministra defendió que "la maquinaria está en marcha". "En este primer trimestre del año, los datos nos confirman que hemos terminado más vivienda pública como no se había visto en los últimos 14 años, desde el año 2012: 5.000 viviendas públicas terminadas. Se han iniciado otras 4.000 viviendas y las licitaciones han crecido un 43%", añadió.

La ministra de Vivienda articuló su intervención en torno a tres ideas: soluciones al problema, derecho y acuerdos políticos / José Luis Roca

La vivienda como derecho

La segunda idea de su discurso fue la concepción de la vivienda como derecho. "Cuando hablamos de vivienda no hablamos exclusivamente de la propiedad. Estamos hablando de un derecho recogido constitucionalmente y en los tratados internacionales", afirmó. Por ello, Rodríguez defendió que no se trata solo de una cuestión material o patrimonial, sino de "un derecho que implica la regulación".

Al hilo de esto, la ministra recordó que España ha tardado 45 años en desarrollar el artículo 47 de la Constitución: "Todos los derechos en este país están regulados. Y faltaba regular el artículo 47 en una ley". Aunque reconoció que la regulación es uno de los campos de mayor discrepancia política, sostuvo que hay consensos sociales amplios, entre ellos "la necesidad de priorizar la vivienda para vivir frente a la vivienda como inversión".

En ese contexto, vinculó la regulación con el control de los alojamientos turísticos y con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para dar más capacidad de decisión a las comunidades de vecinos. Defendió la necesidad de "empoderarles" frente a la implantación en los edificios de "un negocio económico como son los alojamientos turísticos".

La ministra también destacó la detección de 111.000 pisos turísticos ilegales en España. Según explicó, se trata de viviendas que no cumplen con la ordenanza municipal, con la normativa autonómica o con los estatutos de las comunidades de vecinos. El objetivo es que las administraciones puedan actuar para "reorientar esas viviendas en viviendas residenciales", añadió.

Un acuerdo de Estado por la vivienda

Isabel Rodríguez señaló que un acuerdo político en torno a la vivienda "sería posible y deseable" / José Luis Roca

La tercera idea de la intervención de la ministra fue la necesidad de un acuerdo político amplio. "Si un asunto requiere un acuerdo de país es este", afirmó. Isabel Rodríguez comparó la vivienda con otros grandes pactos alcanzados en España, como los relativos al terrorismo, la violencia de género o las pensiones, y se preguntó por qué no es posible alcanzar ahora un consenso ante una cuestión que definió como prioritaria para la ciudadanía.

En su diagnóstico, fue crítica con la actitud de los partidos. Aseguró que, en ocasiones, cada formación "se mira su ombligo" y atiende únicamente a "consignas partidistas". Además, advirtió que la incapacidad de la política para resolver los problemas reales tiene consecuencias: "Cuando la política no está para resolver los problemas, la gente asume planteamientos alejados de las instituciones".

La ministra puso como ejemplo el malestar social ante el auge de los pisos turísticos y el precio del alquiler. "Cuando la ciudadanía te dice: ‘Esto es un disparate y no puede seguir habiendo pisos turísticos a doquier y que nuestras ciudades hayan quedado para las maletas’, aquí tenemos que escuchar a todos. No se pueden seguir pagando alquileres que se chupan el sueldo de una persona, tendríamos que poner la atención para dar una respuesta oportuna al problema", añadió.

Pese a las dificultades, defendió que el acuerdo "sería posible y es deseable" y aseguró que no lo descarta. Rodríguez reivindicó el pacto alcanzado con todas las comunidades autónomas en torno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este programa movilizará 7.000 millones de euros y ordenará los recursos dirigiéndolos a "los problemas que tenemos detectados" y a "las soluciones que sabemos van a funcionar".

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Aun así, admitió que faltan acuerdos en el ámbito parlamentario, especialmente en torno al alquiler de temporada, la protección social, la lucha contra el fraude y la agilización administrativa. La ministra también anticipó que peleará para que los nuevos Presupuestos Generales del Estado que prevé someter a votación el Gobierno antes de final de año sumen nuevos fondos destinados a vivienda. "Si hay alguna partida que necesita de muchos más recursos, sigue siendo la política de vivienda", señaló.