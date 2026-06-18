Naturgy remodela su consejo: reordena el poder de los grandes accionistas y ‘ficha’ a Enrico Letta

Naturgy remodela su consejo de administración y reordena el sistema de mayorías en la toma de decisiones tras los últimos cambios accionariales. A la salida del fondo de inversión CVC del capital de la energética (con la venta de su 13,8%) le ha seguido la dimisión de sus tres consejeros y, con ello, ha desencadenado más cambios en el órgano de gobierno para adaptarse a la nueva etapa.

Naturgy, principal gasista y tercera mayor eléctrica del mercado español, dejará el consejo de administración con sólo once miembros (el mínimo que contemplan sus estatutos, con un máximo de 16 sillones). Antes de la dimisión de los tres representantes de CVC, el consejo contaba con 13 asientos. Ahora se dejan dos puestos sin cubrir y otro estará ocupado con un nuevo consejero independiente. Un fichaje de peso. El elegido es Enrico Letta, exprimer ministro italiano y que “combina máxima experiencia institucional, una carrera académica sólida y un profundo conocimiento de la UE”, ha destacado el grupo.

El nuevo consejo de Naturgy contará con seis consejeros dominicales en representación de los dos grandes accionistas que quedan tras la marcha de CVC y también de BlackRock-GIP en los últimos meses: tres consejeros de Criteria, el brazo inversor de la Fundacion La Caixa y máximo accionista con un 28,5%; y otros tres del fondo australiano IFM, que tiene un paquete del 15,5%. El órgano de gobierno eleva de tres a cuatro el número de consejeros independientes tras la entrada de Letta, y también cuenta con un consejero ejecutivo, el presidente Francisco Reynés. Se da la particularidad de que Reynés es también vicepresidente no ejecutivo de Criteria.

Naturgy ha decidido simultáneamente modificar el reglamento del consejo y de sus comisiones para suprimir el actual esquema de mayorías reforzadas (que obligaba a tomar las decisiones con el apoyo de dos tercios de los miembros) para sustituirlo por un nuevo sistema de mayorías ordinarias (la mitad más uno de los consejeros). El modelo anterior estaba vigente desde 2016 y era una fórmula con la que la compañía buscaba garantizar que las decisiones estratégicas eran adoptadas con el respaldo de todos sus grandes accionistas.

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Otro cambio de nombres en el consejo aprobado ahora es la salida de Nicolás Villén como consejero en representación de IFM y su sustitución por la alemana Anke Groth, economista que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el grupo energético germano E.ON y que en la actualidad es consejera también de DKV Mobility Group y Mondi.