La aseguradora alerta del aumento de trastornos
Julián Nuño (DKV): "Tenemos que normalizar el cuidado de la salud mental y dejar de estigmatizarlo"
El director general de Estrategia de DKV Seguros advierte de que el envejecimiento y la cronicidad elevan los costes asistenciales y obligan a innovar para sostener el sistema
La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos para el sector asegurador. Así lo defendió el director general de Estrategia, Transformación y Tecnología de DKV Seguros, Julián Nuño, durante una conversación centrada en el cuidado de las personas y en el papel de la innovación en la sanidad en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado este jueves en el Cosmocaixa de Barcelona. “Las aseguradoras deberían asumir una responsabilidad mayor. Rotundamente sí”, afirmó al ser preguntado por el aumento de estos problemas, especialmente entre los jóvenes.
Nuño subrayó que la pandemia supuso un punto de inflexión al romper tabúes y reducir el miedo a pedir ayuda. Según explicó, dos de cada diez personas han sufrido en el último año depresión, ansiedad o bajas vinculadas a estos trastornos, y en los últimos seis años los casos han crecido un 86%. Ante este escenario, defendió combinar recursos digitales y presenciales y normalizar el cuidado emocional. “Tenemos que normalizar el cuidado de la salud mental y dejar de estigmatizarlo”, subrayó.
El directivo enmarcó este reto dentro de la estrategia de DKV, basada en lo que denomina “salud fácil”: una atención sin fricciones, comprensible, accesible y personalizada. Para lograrlo, considera imprescindible extender el cuidado más allá del momento asistencial e incorporar la prevención a todas las etapas vitales. En este proceso, la inteligencia artificial aparece como una palanca para reducir burocracia, anticipar necesidades y avanzar hacia una medicina personalizada.
Digitalización en salud
Nuño también incidió en que la tecnología debe llegar a todos los colectivos. Rechazó asociar edad avanzada con falta de capacidades digitales y recordó que en DKV hay más clientes mayores de 50 años que usan herramientas digitales que menores de 35. Aun así, defendió el diseño inclusivo, la alfabetización digital y el acompañamiento humano.
El envejecimiento plantea un desafío económico. La mayor cronicidad, la dependencia y la soledad incrementarán la presión sobre el sistema sanitario. A ello se suma un cambio en el uso del seguro: antes se contrataba “por si acaso” y ahora se contrata para consumir servicios. Para Nuño, la respuesta pasa por prevención, atención precoz, telemedicina y modelos híbridos que mejoren la calidad de vida y amortigüen los costes. "Antes las personas contrataban seguros para tenerlos por si acaso y ahora los contratan para consumirlos. El Covid cambió esto", ha sentenciado.
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