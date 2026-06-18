III Foro Mediterráneo
Hereu: "El arco mediterráneo es el gran motor económico de España"
El ministro de Industria llama a desarrollar la industria de la defensa, históricamente ausente en plazas industriales como Catalunya o Valencia
Gabriel Ubieto
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado el arco mediterráneo, de Roses a Cádiz, pasando por Murcia, Valencia o Barcelona, como el "gran motor" económico de España. En los polígonos diseminados por sus territorios se genera casi la mitad del valor añadido bruto de toda la industria española, lo que a su vez será la basae para la "emergencia del gran 'hub' europeo de la industria, que es España", según ha aventurado durante su intervención en el III Foro del Mediterráneo, celebrado esta semana en Barcelona y organizado por Prensa Ibérica.
Industria por un lado, con las "catedrales de la nueva automoción" ubicadas en Sagunto que ayudarán a alumbrar el coche eléctrico, la gran base de Navantia en Cartagena o las refinerías de Repsol en la petroquímica de Tarragona. Turismo, por el otro. En las playas del Mediterráneo plantan su toalla la mayoría de los millones de turistas que recibe España cada año. En sus orillas se ubican concretamente casi seis de cada 10 plazas hoteleras.
El ministro Hereu ha alertado, no obstante, que España no podrá consolidar y desarrollar esos sectores clave si no piensa y actúa en clave mediterránea. "Nuestro gran reto ahora es luchar por la igualdad, vemos mucha gradación en los indicadores [de riqueza, actividad económica y bienestar], hay que trabajar en la igualdad del arco mediterráneo. Las diferencias entre el norte y el sur siguen siendo abismales", ha lamentado, el que en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona impulsó el Fòrum Universal de les Cultures.
El titular de Industria y Turismo ha hecho un llamamiento a "comprometernos con el sur del Mediterráneo" y promover "el diálogo entre culturas" para garantizar la "seguridad y prosperidad" de todas sus orillas. La misma semana que el Parlamento Europeo ha dado luz verde al reglamento de retornos, que permitirá a las autoridades crear centros de deportación, detener a personas migrantes durante más de dos años y llevar a cabo operaciones de búsqueda en domicilios, Hereu ha pedido incrementar la "cooperar en el desarrollo en origen", que es "la única manera de afrontar los grandes retos" que el Viejo Continente tiene por delante.
El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.
Las jornadas, que se extienden hasta este jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.
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