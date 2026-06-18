Más de 50 líderes políticos y empresariales sellan alianzas en la agenda complementaria del Foro Mediterráneo

Comentaban este martes los expertos de los ocho consejos de Prensa Ibérica reunidos en la Fundació Miró, al término de los múltiples encuentros de trabajo mantenidos los últimos meses, que sin la presencia y el diálogo directo con las administraciones públicas, el cambio que tanto anhelaban estos protagonistas de la sociedad civil se quedaba en el aire. "Está muy bien que estemos aquí todos juntos debatiendo sobre cómo descarbonizar la economía o resolver la crisis de vivienda, pero sin los políticos no hacemos nada", trasladaba uno de los integrantes del consejo valenciano sobre movilidad.

Con este pretexto, y persiguiendo la voluntad (real) de generar un impacto en la sociedad, el III Foro Mediterráneo, celebrado los días 16, 17 y 18 de junio en Barcelona, tuvo una agenda paralela, mantenida a puerta cerrada, en la que más de 50 altos cargos institucionales y representantes públicos compartieron sus agendas y las diferentes soluciones —muchas de ellas compartidas al público en el atril principal del CosmoCaixa— para avanzar en las grandes transformaciones de nuestra economía.

Problemáticas de carácter socioeconómico

¿Y de qué conversaron en esos encuentros que este Foro no pudo explicar? Pues hablaron de innovación, de rehabilitación como fórmula para facilitar el acceso a la vivienda, de atracción de talento y de gestión del agua como herramienta resiliente contra el cambio climático. También de movilidad sostenible sin olvidar a las clases en el camino, o de fórmulas para reindustrializar el Mediterráneo de forma sostenible. Y concretaron todo ese diálogo con fórmulas y propuestas, mucho más técnicas y concretas que las compartidas en prensa estos días.

La dinámica la llevó a cabo la consultora de asuntos públicos beBartlet, la misma que ha estado organizando estos meses los encuentros de los ocho consejos de expertos de Prensa Ibérica.

Más de 50 directivos

Albert Sáez, presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, y Jaume Rios, socio de beBartlet, fueron los encargados de moderar las sesiones. Entre los ponentes, algunas de las personalidades destacadas fueron el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el secretario de Empresa catalán, Pol Gibert, o Pere Navarro, director general de la Zona Franca de Barcelona.

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Con esta agenda, "siempre complementaria", recalcan sus participantes, el Foro Mediterráneo responde así a una demanda alargada en el tiempo y reafirma su apuesta como espacio de escucha bidireccional. Todo ello, rescatando las palabras que el propio Llorca trasladó durante este foro, con el objetivo de afianzar que "el liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios"; quizás en referencia al modelo de financiación autonómica, pero quizás también, en una óptica más amplia, pensando en todas las comunidades autónomas españolas y los países circundantes, separados por escasos kilómetros de aguas mediterráneas, cuya disparidad frena la prosperidad colectiva.