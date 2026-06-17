Ruiz-Tagle (Iberdrola): “Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. Son un seguro de vida”

El futuro de las centrales nucleares viven un momento clave. Las grandes eléctricas han dado el paso y han empezado a pedir formalmente al Gobierno aplazar el cierre de los reactores, revisando el calendario oficial que contempla clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035 hasta el apagón nuclear definitivo.

“Las nucleares son indispensables”, ha sentenciado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa, y que se celebra en Barcelona. “Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. La decisión es política. Es muy complicado que se tome una decisión con efectos futuros irreversibles”.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central nuclear de Almaraz, han pedido al Ejecutivo aplazar el cierre de la planta hasta 2030, frente a la clausura prevista de sus reactores en 2027 y 2028. La decisión última sobre la petición será del Ministerio para la Transición Ecológica. Una decisión política. "Una decisión absolutamente lógica es que, si esos reactores pueden seguir funcionando tres años más sin hacer grandes inversiones en seguridad, aprovechemos esos años. Y ya veremos qué hacemos con el resto de centrales en función de cómo vaya reconfigurándose todo el sistema eléctrico".

Un futuro de renovables y almacenamiento

Ruiz-Tagle ha defendido que el futuro de la electricidad es llegar a un sistema totalmente renovable y con capacidad de almacenar la energía (con grandes baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo), pero ha reclamado mantener operativas las centrales nucleares todo el tiempo necesario hasta que esa matriz energética enteramente verde sea posible.

“La pregunta es si ahora podemos prescindir de las nucleares cuando falta almacenamiento”, ha apuntado, subrayando el retraso en el despliegue de baterías y centrales de bombeo en relación a los objetivos marcados por el Ejecutivo. “Las centrales nucleares en algún momento van a acabar cerrando. La cuestión es si ahora España se puede permitir el lujo de perder un seguro de vida”.

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