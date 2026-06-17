III FORO MEDITERRÁNEO
Ruiz-Tagle (Iberdrola): “Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. Son un seguro de vida”
El CEO de Iberdrola España defiende dar un impulso electrificación para garantizar “autonomía, seguridad, resiliencia y competitividad” frente a los efectos de las crisis geopolíticas
El III Foro Económico y Social del Mediterráneo, EN DIRECTO
El futuro de las centrales nucleares viven un momento clave. Las grandes eléctricas han dado el paso y han empezado a pedir formalmente al Gobierno aplazar el cierre de los reactores, revisando el calendario oficial que contempla clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035 hasta el apagón nuclear definitivo.
“Las nucleares son indispensables”, ha sentenciado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa, y que se celebra en Barcelona. “Las nucleares por el momento son absolutamente necesarias. La decisión es política. Es muy complicado que se tome una decisión con efectos futuros irreversibles”.
Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central nuclear de Almaraz, han pedido al Ejecutivo aplazar el cierre de la planta hasta 2030, frente a la clausura prevista de sus reactores en 2027 y 2028. La decisión última sobre la petición será del Ministerio para la Transición Ecológica. Una decisión política. "Una decisión absolutamente lógica es que, si esos reactores pueden seguir funcionando tres años más sin hacer grandes inversiones en seguridad, aprovechemos esos años. Y ya veremos qué hacemos con el resto de centrales en función de cómo vaya reconfigurándose todo el sistema eléctrico".
Un futuro de renovables y almacenamiento
Ruiz-Tagle ha defendido que el futuro de la electricidad es llegar a un sistema totalmente renovable y con capacidad de almacenar la energía (con grandes baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo), pero ha reclamado mantener operativas las centrales nucleares todo el tiempo necesario hasta que esa matriz energética enteramente verde sea posible.
“La pregunta es si ahora podemos prescindir de las nucleares cuando falta almacenamiento”, ha apuntado, subrayando el retraso en el despliegue de baterías y centrales de bombeo en relación a los objetivos marcados por el Ejecutivo. “Las centrales nucleares en algún momento van a acabar cerrando. La cuestión es si ahora España se puede permitir el lujo de perder un seguro de vida”.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- El Córdoba CF abre el mercado de fichajes con la incorporación del lateral Dani Tasende
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- El Córdoba CF amplía El Arcángel, endurece las normas en la grada de animación y sube ligeramente precios en su campaña de abonados
- El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
- Adiós a la fonda de Posadas