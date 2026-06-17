Foro Mediterráneo, en directo | Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso"

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso" Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, arranca la tercera edición del Foro Mediterráneo. "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso", ha comenzado en Moll su intervención. "Identificar problemas y compartir experiencias" se vuelven clave para la sociedad, según el presidente de Prensa Ibérica para crecer y prosperar.

Arranque del foro Empieza una nueva edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, la gran plataforma de reflexión impulsada por Prensa Ibérica y Fundación "la Caixa" que reúne a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales para analizar los principales desafíos del arco mediterráneo. Bajo el lema "Un mar de compromisos", da comienzo en Barcelona el encuentro busca convertir el debate en propuestas concretas sobre cuestiones clave como la estabilidad, la energía, la sostenibilidad, la innovación o la cohesión territorial.

Foro Mediterráneo: intereses comunes y desarrollo sostenible El Foro Mediterráneo es una iniciativa estratégica promovida por Prensa Ibérica y Fundación "la Caixa" para reforzar la cooperación entre los territorios mediterráneos. Su objetivo es vertebrar intereses comunes, impulsar un desarrollo sostenible y generar propuestas con impacto real en la toma de decisiones públicas y privadas. El proyecto trabaja durante todo el año a través de grupos de expertos y culmina en un gran encuentro anual que reúne a algunas de las principales voces del ámbito político, económico y académico.

Javier Moll dará el pistoletazo de salida La sesión inaugural corre a cargo de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, uno de los impulsores de este foro que nació con la vocación de convertirse en un espacio permanente de diálogo y consenso. En anteriores ediciones, Moll ha defendido la necesidad de "tender puentes" entre territorios, administraciones y sociedad civil para afrontar retos compartidos como el cambio climático, la transición energética o los movimientos migratorios, reivindicando el papel del Mediterráneo como motor económico, social y cultural.

Una cita de referencia Tras ediciones pasadas como la de Málaga, el Foro Mediterráneo continúa consolidándose como uno de los grandes espacios de pensamiento estratégico del sur de Europa. Más allá de las ponencias y debates, la cita pretende situar al Mediterráneo en el centro de las conversaciones sobre crecimiento económico, competitividad, innovación y bienestar social, poniendo en valor el peso de un territorio decisivo para el presente y el futuro de España y Europa.

La jornada del jueves De cara a la segunda jornada, el jueves 18, el programa pondrá el foco en las personas y en los desafíos vinculados a la cohesión social, la vivienda, la movilidad, el empleo, el talento y la calidad de vida. Intervendrán, entre otros, el filósofo Francesc Torralba; el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; la consejera delegada global de Eurofirms Group, Anna Golsa; y Tomàs Font, vicepresidente y director general para el sur de Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Una labor previa imprescindible Como en las ediciones anteriores, el foro se apoyará en el trabajo desarrollado durante todo un año por ocho consejos territoriales y temáticos centrados en personas, agua, turismo y cambio climático, movilidad, energía para la industria, ciudad mediterránea, innovación estratégica y vivienda sostenible. Sus conclusiones, que se han presentado igualmente en las últimas semanas en las diferentes ciudades implicadas, servirán como base para los debates y propuestas que se presentarán durante el encuentro.

Moderadores de primer nivel Las charlas y mesas redondas no podrían ser posibles sin los encargados de conducirlas. Durante las dos jornadas, las conversaciones, entrevistas, diálogos y mesas redondas estarán conducidas por periodistas y directivos de las cabeceras mediterráneas de Prensa Ibérica. Entre ellos figuran el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; Gemma Martínez, directora de El Periódico; Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director de Información Económica; Sergi Saborit, subdirector de El Periódico; Natàlia Rios, jefa de Economía de El Periódico; Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales; Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director de Información; Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza; Josep Lluís Micó, director de Regió7; Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona; Ángel Báez, director de Mediterráneo; Pau Arenós, director de Cata Mayor y Juan Carlos Lozano, coordinador de Activos.

Directivos empresariales El bloque dedicado a la prosperidad reunirá a algunos de los principales directivos empresariales con actividad en el Mediterráneo. Participarán Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia; Marta Colet, directora de Concesiones de Veolia; José Luis Vilar, director general del Grupo Nealis; Raquel Pont, socia responsable de la región Mediterráneo de NTT DATA; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Carlota Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz; Denis O'Brien, presidente de Camiral y anfitrión de la Ryder Cup de 2031; y Gonzalo Carbó, director general de Nuclear de Endesa.