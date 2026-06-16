El Gobierno desbloquea una inversión de 1.000 millones para mantenimiento de carreteras

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una inversión de 1.006 millones de euros para la conservación de la Red de Carreteras del Estado. La operación permitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitar seis contratos, divididos en 29 lotes, con actuaciones en 20 provincias de diez comunidades autónomas.

Los contratos se destinarán al mantenimiento de casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales, de los que 2.261 kilómetros son autovías. El objetivo del plan es garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en una red clave para la movilidad diaria, el transporte de mercancías y la conexión entre territorios.

Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otros dos y una ampliación adicional de hasta nueve meses. En la práctica, la cartera liderada por Óscar Puente tendrá cubierto este asunto durante un plazo de ejecución que se elevará como máximo hasta los cinco años y nueve meses.

"Se trata de un nuevo paquete presupuestario con el que reafirmamos nuestro compromiso con la red que soporta la mitad del trafico total y el 65% del tráfico pesado. Garantizar la movilidad y atender el estado la seguridad vial de nuestra red es una prioridad para este Gobierno", resumió Puente en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El ministro de Transportes cifró en 5.600 millones el déficit de inversión en mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y apuntó que el Ejecutivo está "afrontan y revirtiendo esa tendencia con un esfuerzo presupuestario". "En siete años de Gobierno hemos invertido más de 10.500 millones de euros en el mantenimiento de nuestra red viaria. De 918 millones en 2018 a 1.900 millones en 2025, más del doble anual", añadió.

Desde SEOPAN elevan el déficit hasta los 58.369 millones de euros, que dividen en "43.700 millones para que las Administraciones alcancen los umbrales de calidad técnicos exigibles en conservación (lo que supone un incremento de un 56%) y en 14.670 millones para la puesta a cero de las redes viarias". "Este déficit de conservación se enmarca en un deterioro inversor prolongado en los últimos años: entre 2010 y 2024 se acumula una insuficiencia de conservación de 7.651 millones, pese a que en 2024 se invirtieron 2.807 millones", agregan desde la patronal de las grandes constructoras.

Cataluña se lleva la mayor partida

La mayor partida corresponde a Cataluña, con 216,32 millones de euros para actuar sobre 562 kilómetros en las cuatro provincias. Los trabajos se concentrarán en la AP-7, la AP-2 y la B-30, con actuaciones en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. En el caso catalán, la licitación incorpora además reparaciones de firme y la sustitución de vallas de cerramiento deterioradas en varios puntos de la AP-2.

Le sigue Castilla y León, con 188,4 millones para la conservación de 760 kilómetros, incluidos 409 kilómetros de autovía, en Burgos, León, Valladolid y Soria. Las actuaciones afectarán a vías como la A-1, A-11, A-73, A-66, A-62, A-2, N-120, N-122, N-601, N-630, N-621, N-623 y N-627. Entre los trabajos previstos figuran rehabilitaciones de firme en la N-1, la N-627 y la N-122A, además de mejoras de balizamiento en la N-630.

En Castilla-La Mancha, la inversión asciende a 183,9 millones para actuar sobre 441,79 kilómetros en Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real. El paquete incluye tramos de la A-2, A-3, A-4, A-31 y A-43, además de carreteras convencionales como la N-301, N-310, N-330, N-344 y N-340A. Transportes prevé también obras de rehabilitación de firme en ramales de la A-3 en Cuenca y en tramos de la N-301 y la N-330 en Albacete.

La cuarta mayor asignación se dirige a Aragón, con 148,68 millones para más de 581 kilómetros en la provincia de Zaragoza. Los contratos afectarán a la AP-68, la A-2, la A-68, la N-234, la N-2, la N-232, la Z-40 y la AP-2. En este último corredor se incluye la rehabilitación de firme en un tramo de 6,18 kilómetros.

La Comunidad Valenciana recibirá 83,78 millones para el mantenimiento de 354 kilómetros en Alicante y Castellón, incluidos 160 kilómetros de autovía. En Alicante se actuará en la A-31, A-7, A-70, A-77, A-77A, A-33, N-344 y N-330, con actuaciones específicas como la iluminación de ramales de acceso al Puerto de Alicante y la reordenación de un enlace de la A-7 con la AP-7 y la CV-875. En Castellón, las obras se centrarán en la N-340, N-232, N-232A y N-238.

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha autorizado 60,76 millones para conservar 60,25 kilómetros de la red estatal. Los trabajos afectarán a la A-4 y la A-2, e incluirán la implantación de sistemas de contención en ambas calzadas de la A-4 entre los kilómetros 5,1 y 52,3.

El reparto territorial se completa con 45,36 millones para La Rioja, donde se actuará sobre 136,46 kilómetros de la AP-68, la A-68 y ramales de enlace con la A-12 y la LO-20; 32,35 millones para Asturias, con trabajos en la A-63, A-66, N-630, O-11 y O-12 y mejoras de seguridad vial en la A-66; y 26,58 millones para Galicia, centrados en 81,33 kilómetros de la provincia de A Coruña, en la A-6, AC-14, AC-10 y AC-15, con repintado de marcas viales.

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Por último, en Andalucía, la partida aprobada asciende a 20,42 millones para 146 kilómetros en la provincia de Huelva. Las actuaciones se concentrarán en la A-49, la N-435 y la N-435A, e incluyen la reparación de una estructura de drenaje en la A-49, explican desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.