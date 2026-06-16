Confusión en la gran banca por el expediente de la CNMC sobre las hipotecas a tipo fijo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto este martes un expediente a los seis bancos españoles que cotizan en el Ibex 35, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, por las declaraciones de sus directivos acerca de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

De esta forma, el regulador considera que estas declaraciones de los bancos pueden haber habilitado a sus competidores a "anticipar el comportamiento futuro". Así, la gran banca habría incurrido en "prácticas anticompetitivas" a juicio de la entidad que preside Cani Fernández.

"Se investiga la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores", son las palabras exactas empleadas por el ente.

Leña al fuego

Lo cierto es que, en los últimos meses, varias de las cabezas visibles de la gran banca en España han dado lugar a una suerte de guerra hipotecaria a través de sus declaraciones ante los medios de comunicación. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, llegó a calificar el mercado hipotecario de "irracional". Añadió, además, que no venderían hipotecas al 2% o al 2,20%, porque el banco buscaba "una cartera sostenible".

Son esta clase de declaraciones las que, a juicio de la CNMC, podrían haber dado a sus competidores pistas sobre la estrategia futura de la entidad. Sin embargo, no ha sido solo la representantes de Bankinter quien se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión.

El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, coincidió con Ortiz en que el mercado hipotecario había llegado a niveles "irracionales", con el euríbor en torno al 2,2% y el bono español por encima del 3%. Añadió, además, que el banco sería "disciplinado", y no competiría a cualquier precio.

Otros representantes del ecosistema bancario, como Onur Genç, consejero delegado de BBVA, consideraron que no veían valor en que la entidad construyese su cartera hipotecaria a estos precios. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, negó por su parte que existiera una burbuja hipotecaria, pero sí reconoció que los retornos estaban "muy al límite".

Estupor en la banca

Fuentes financieras declaran a EL PERIÓDICO que la decisión ha sido recibida con estupor en el seno de las entidades. Afirman que los directivos de cada entidad tratan de responder a las preguntas planteadas por los periodistas en rueda de prensa, pero en ningún caso pretenden incurrir en prácticas anticompetitivas.

Reconocen, por otra parte, que el mes de octubre fue particularmente encarnizado en materia de declaraciones sobre el mercado hipotecario. Sin embargo, aclaran que, realmente, los precios de las mismas eran bajas, en un entorno de política monetaria laxa y un panorama macroeconómico y financiero mucho más alentador.

Los bancos, que están en estos momentos encajando la notificación de Competencia, creen que el organismo puede estar investigando la posibilidad de que las declaraciones tuvieran algún tipo de coordinación para, en última instancia, terminar subiendo el precio de las hipotecas de forma generalizada.

En caso de que uno o varios competidores del sistema bancario den pistas a sus rivales, a través de sus delcaraciones, acerca de su posible hoja de ruta en el corto plazo con las hipotecas, el resto de bancos puede actuar en consecuencia y, así, reducir la competitividad nacida de la incertidumbre, que termina finalmente beneficiando a los clientes.

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Además, han argumentado que el coste de las hipotecas en España se encuentra entre los más bajos de Europa, al tiempo que han explicado que el aumento de los precios en los últimos meses responde a la coyuntura del mercado, es decir, al incremento del Euríbor y de los tipos de interés ante el cambio de orientación de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), motivado por la presión inflacionista derivada del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.