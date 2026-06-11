Lagarde prevé una inflación del 3% en 2026: "La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas"

Por primera vez en casi mil días, el Banco Central Europeo (BCE) ha encarecido el precio del dinero y ha situado los tipos en el 2,25%, después de que la guerra de Washington contra Teherán impulsara los precios de la energía y reavivara los temores inflacionistas. El discurso habitual de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha sido más sombrío de lo habitual, con advertencias alarmantes sobre los riesgos macroeconómicos que acechan al Viejo Continente. La primera reunión de la entidad con el croata Boris Vujcic como vicepresidente del banco no llegó con una reunión de rutina: la cita ha llegado con graves advertencias sobre la inflación, que se aleja del objetivo que fija Fráncfort.

Reunión unánime y sin reservas

No obstante, tampoco ha sido una decisión muy disputada, según la máxima responsable del BCE, "ha sido unánime y sin reservas; no hemos discutido ni debatido ninguna propuesta alternativa". La presidenta del BCE ha justificado la decisión como una respuesta a un "shock energético grave" que, en opinión del banco central, está empezando a materializarse "en toda la economía, siendo evidentes los costes directos y empezando a hacerse notar también los indirectos".

Por eso, la presidenta ha reiterado que el "principal riesgo sería no tomar ese tipo de decisión, porque si se deja que la inflación se dispare sin control, resulta mucho más difícil volver a alcanzar la estabilidad de precios", ha afirmado.

Aunque el movimiento ha sido apenas de 0,25 puntos, ha llegado con malos augurios para los años que vienen. En su discurso habitual tras la decisión del Eurobanco, la dirigente francesa del banco central ha empeorado las perspectivas de inflación para los próximos dos años. En 2026, pasarán del 2,6% hasta el 3%. En 2027, el cambio también se produce en tres décimas: del 2% hasta el 2,3%. Las revisiones también han contagiado al crecimiento económico, con cifras más modestas de lo anticipado: el banco central prevé un PIB del 0,8% este año, lo que implica una caída en una décima.

Gráfico que muestra la evolución del tipo de interés del BCE.

En el trasfondo de esta decisión planea la sombra del estrecho de Ormuz, el paso marítimo clave que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales y que, bajo control iraní, permanece prácticamente en parón total desde que estalló la guerra a finales de febrero. La interrupción del suministro procedente de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo transportado por mar, ha impulsado la demanda, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha contribuido a la subida de la inflación. Esto ya ha tenido un efecto dominó en el Euríbor, el índice hipotecario de la UE.

Sin pistas sobre el próximo paso

Lagarde ha evitado ofrecer pistas sobre los próximos movimientos del BCE y reiteró que el organismo seguirá actuando reunión a reunión en un contexto marcado por la incertidumbre. La presidenta ha insistido en que las decisiones dependerán de la evolución de los datos económicos y ha rechazado comprometerse con una senda concreta para los tipos de interés, subrayando que el banco central mantendrá la máxima flexibilidad ante los efectos de la guerra en Oriente Próximo sobre la inflación y el crecimiento.

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"La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionistas y la decisión de subir los tipos se mantiene firme en diversos escenarios, que reflejan cómo podría evolucionar la perturbación y afectar a las perspectivas a medio plazo de la zona del euro", ha advertido la economista.