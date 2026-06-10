Presupuestos 2027
El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 23 de junio el nuevo cuadro macroeconómico
Las previsiones actuales del Gobierno, expresadas en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento previsto para 2026 en el 2,2%
EFE
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este miércoles que llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de junio la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a la elaboración de los presupuestos de 2027.
"Como ya dijo el presidente del Gobierno vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", le ha contestado el vicepresidente a la diputada del PP Ester Muñoz, que había derivado su pregunta en la sesión de control del Congreso hacia las causas judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez.
Las previsiones actuales del Gobierno, expresadas en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento previsto para 2026 en el 2,2%, sin que todavía se haya recogido el eventual impacto de la guerra en Oriente Medio ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.
El pasado 28 de abril, Cuerpo calculaba que el conflicto en Oriente Medio restará entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y que sumaría un punto a la inflación media anual, si bien fue un ejercicio incluido en informe de progreso del plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 remitido a Bruselas, pero que no supuso una actualización del cuadro macroeconómico.
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Extinguido un incendio en un supermercado de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- Un detenido en Córdoba por encerrar durante varias horas, amenazar y herir a una mujer en una nave de Las Quemadas
- El Zoo de Córdoba abre sus puertas este verano con actividades, campamentos y noches temáticas para niños