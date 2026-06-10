El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 23 de junio el nuevo cuadro macroeconómico

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este miércoles que llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de junio la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a la elaboración de los presupuestos de 2027.

"Como ya dijo el presidente del Gobierno vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", le ha contestado el vicepresidente a la diputada del PP Ester Muñoz, que había derivado su pregunta en la sesión de control del Congreso hacia las causas judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez.

Las previsiones actuales del Gobierno, expresadas en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento previsto para 2026 en el 2,2%, sin que todavía se haya recogido el eventual impacto de la guerra en Oriente Medio ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.

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El pasado 28 de abril, Cuerpo calculaba que el conflicto en Oriente Medio restará entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento económico y que sumaría un punto a la inflación media anual, si bien fue un ejercicio incluido en informe de progreso del plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 remitido a Bruselas, pero que no supuso una actualización del cuadro macroeconómico.