El Gobierno da luz verde al 'verano joven': descuentos de hasta el 90% en autobuses y del 50% en alta velocidad

El Gobierno ha aprobado por cuarto año consecutivo los descuentos al transporte para jóvenes este verano para viajes en autobús y tren por todo el territorio nacional y para viajes de Interrail por Europa. El Ministerio de Transportes prevé invertir en esta compaña 130 millones, de la que se beneficiaron más de un millón y medio de viajeros en el último año.

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a los descuentos conocidos como 'verano joven', manteniendo las rebajas de años anteriores. Estos descuentos aplicarán para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos días incluidos.

El Ministerio de Transportes divide las bonificaciones en dos tipos. El primero, un descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal y servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico de tren. De media, en las tres anteriores ediciones, las rebajas medias en cada billete sencillo de autobús fue de 24,5 euros.

El segundo, del 50% para los títulos sencillos de trenes Avant —trayectos como, por ejemplo, Málaga-Sevilla, Murcia-Alicante, Madrid-Valladolid o Barcelona-Lleida—, así como para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad. En estos últimos, la rebaja máxima será de 30 euros por billete, aunque el descuento medio se sitúa en 18 euros en los últimos años.

Se podrán beneficiar de estos descuentos los jóvenes españoles —o con residencia legal en España— de entre 18 y 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, que únicamente deberán registrarse con el DNI o NIE en una web especial que el Ministerio de Transportes habilitará en los próximos días y generará un código personal e intransferible para aplicar las rebajas.

Más de cuatro millones de beneficiados

Según las cifras compartidas por la cartera liderada por el socialista Óscar Puente, en 2023, 2024 y 2025 se beneficiaron de los descuentos del 'verano joven' cerca de 4,1 millones de viajeros, que realizaron un total de 16 millones de desplazamientos. Solo en el último año este programa logró récord de viajes, unos 6,8 millones, una cifra un 30% superior a la edición de 2024.

En concreto, en estos tres años, se beneficiaron de estas ayudas 5,8 millones de viajes en autobús, 10,26 millones de trayectos en tren y alrededor de unos 29.000 billetes de Interrail. Por ejemplo, Transportes ha calculado que un grupo de seis amigos que vayan a la playa en autobús ahorrarán hasta 300 euros, mientras dos hermanos que se vayan de Interrail podrán descontarse 335 euros o una pareja que se vaya de viaje cultura hasta 72 euros por cada trayecto de ida y vuelta.

El objetivo de este plan es que "los jóvenes reduzcan el uso del vehículo particular", así como "fomentar su desarrollo personal", "sus relaciones sociales" y "permitir que conozcan nuevos lugares y culturas", además de "potenciar el sector turístico y cultural".

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"El Ministerio sigue comprometido con medidas que fomenten el uso del transporte público colectivo terrestre por la juventud, tanto ferroviario como por carretera, en sus desplazamientos, tanto por España como por Europa. Asimismo, es una medida beneficiosa para el sector turístico, cultural y para el desarrollo de la España rural. Además, el transporte público colectivo es más justo en términos sociales, más inclusivo, y es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos", concluyen desde el departamento de Óscar Puente.