El Ibex 35 cae un 0,30% en la apertura por las hostilidades entre EEUU e Irán

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,86%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 18.200 puntos y situarse 18.187,40 enteros, con el precio del petróleo subiendo casi un 5% tras los ataques de Irán a Israel de las últimas horas.

No obstante, pasados los primeros minutos de la apertura el índice moderaba su caída al 0,47% y recuperaba los 18.200 puntos, llegando a los 18.259,3 enteros.

En este contexto, y ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) y el país centroasiático para poner fin a la guerra y al cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del Brent subía un 4,9%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 97,5 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 94,6 dólares, tras encarecerse un 4,4%.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano. Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hace unas horas que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Asimismo, Trump ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.

"Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado esta madrugada el mandatario estadounidense.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV).

En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que ha conseguido producir con éxito sus primeros kilogramos de óxido de Neodimio/Praseodimio (Nd/Pr) con pureza y especificación comerciales, lo que supone un "importante avance tecnológico" en el estratégico mercado de las tierras raras.

En este contexto, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era IAG (-3,1%), seguido de Arcelormittal (-2,5%) y Acerinox (-1,9%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+1,6%), Naturgy (+0,6%) y Puig (+0,5%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con caídas (-0,3%), al tiempo que el Dax de Fráncfort cedía un 1,2% y el parisino Cac 40 un 0,8%. Asimismo, los efectos de estos nuevos ataques armados en Oriente Próximo están llevando a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes descensos.

El índice Shenzhen chino ha caído un 3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cede un 1,4%, el Nikkei japonés se ha dejado casi un 4% y el Kospi surcoreano se ha desplomado más de un 8%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,494% tras crecer un 0,6%.

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Respecto a las divisas, el euro se alzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,525 dólares.