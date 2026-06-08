Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil con 4.500 millones para redes eléctricas en Bahía hasta 2030

Iberdrola destinará cerca de 25.000 millones de reales, equivalentes a casi 4.500 millones de euros, al desarrollo de infraestructuras eléctricas en el estado brasileño de Bahía hasta 2030. La inversión, anunciada por el presidente ejecutivo de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, durante la Bahía Farm Show, refuerza la apuesta del grupo por el negocio de redes en Brasil.

El plan se ejecutará a través de Neoenergia Coelba, filial de Iberdrola en el país, e incluye la construcción de 54 nuevas subestaciones, más de 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 42.000 kilómetros de redes de media tensión.

Con esta inversión, Bahía concentrará el 50% de los recursos previstos por Neoenergia para redes eléctricas de distribución en los próximos cinco años. En total, la filial brasileña de Iberdrola invertirá 50.000 millones de reales, unos 9.000 millones de euros, tras la reciente renovación de sus concesiones de distribución en Brasil.

Durante su intervención en la feria, Galán destacó que la prórroga de las concesiones de distribución por otros 30 años, firmada el pasado mes de mayo, ha sido determinante para abrir una nueva etapa inversora. Según señaló, este acuerdo garantiza previsibilidad gracias a un marco regulatorio que fomenta las inversiones y ofrece seguridad jurídica.

El presidente ejecutivo de Iberdrola también subrayó el papel de la electrificación como palanca para avanzar hacia un modelo energético más competitivo, autosuficiente, seguro y sostenible. En este sentido, defendió que las inversiones en redes eléctricas son “un auténtico motor de desarrollo”, al generar empleo, dinamizar la economía local, impulsar compras de equipos, favorecer la creación de nuevas industrias y contribuir a la formación de profesionales.

A la inauguración de la Bahía Farm Show, en la que Neoenergia participa desde hace más de una década, asistieron el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira; el ministro de Agricultura y Ganadería, André de Paula; el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y el senador Jaques Wagner, entre otras autoridades y representantes institucionales. También participó el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Brasil, mercado estratégico para Iberdrola

Iberdrola está presente en Brasil desde hace casi tres décadas y presta servicio a más de 40 millones de personas a través de Neoenergia. La compañía opera en 18 estados y en el Distrito Federal, y se ha consolidado como el primer grupo de distribución eléctrica del país y como una de las empresas que más invierte en infraestructuras eléctricas.

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Galán remarcó que Brasil es “un mercado estratégico” para Iberdrola. El grupo inició su actividad en el país en 1997 con la integración de las distribuidoras Coelba, en Bahía, y Cosern, en Rio Grande do Norte. Desde entonces, ha invertido más de 120.000 millones de reales, unos 20.000 millones de euros, en el mercado brasileño.