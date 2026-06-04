Sin heridos
Un avión de Iberia sufre un incidente leve en un aeropuerto de Ecuador
La punta de una de sus alas impactó contra el brazo extensible de un vehículo del Cuerpo de Bomberos
EFE
Un avión de la aerolínea española Iberia sufrió este jueves un incidente sin heridos en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, después de que la punta de una de sus alas impactara contra el brazo extensible de un vehículo del Cuerpo de Bomberos.
El vehículo participaba en un arco de agua organizado para recibir el nuevo modelo Airbus A350 que opera la ruta entre Guayaquil y Madrid. La aeronave había llegado de la capital española y tenía previsto realizar la misma ruta de vuelta, pero el vuelo fue suspendido tras el altercado, que no dejó ningún herido.
Según informaron fuentes de Tagsa, que gestiona el aeropuerto de Guayaquil, el hecho ocurrió a las 11:56 hora local (18:56 en horario peninsular español), cuando la aeronave se desplazaba por la pista y rozó la torreta de una motobomba de bomberos utilizada para el homenaje protocolario.
Tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, aunque tanto los pasajeros como la tripulación resultaron ilesos y fueron desembarcados sin inconvenientes. La aerolínea informó a los viajeros afectados sobre alternativas para completar sus desplazamientos en los próximos días y les asistieron en materia de alimentación y hospedaje, según Tagsa.
La aeronave permanece bajo revisión técnica para determinar el alcance de los daños y precisar si es necesaria una reparación o la sustitución de alguna pieza.
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