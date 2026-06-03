Catálogos digitales: cómo atraer clientes a tu tienda física y web

Oférica acerca catálogos y promociones a usuarios de la ciudad desde los medios de Prensa Ibérica, con un objetivo muy concreto: convertir el interés online en visitas a tienda física o a la web de tu negocio.

La compra puede terminar en el mostrador de una tienda, en una caja de supermercado o en el carrito de una web. Pero, en muchos casos, empieza bastante antes. Empieza cuando alguien consulta el móvil para comparar productos, descubrir una promoción o comprobar si merece la pena acercarse a un establecimiento concreto.

Ese gesto, ya habitual, ha cambiado la forma en la que los negocios deben presentar sus campañas. Tener buenos productos o una oferta atractiva sigue siendo esencial, pero también lo es aparecer en el momento en el que el consumidor está valorando sus opciones. Ahí es donde los catálogos digitales recuperan fuerza como herramienta de marketing retail.

¿Por qué los catálogos digitales siguen siendo útiles?

Porque facilitan una tarea que el consumidor ya realiza de forma natural: mirar antes de comprar. Un catálogo digital permite conocer de un vistazo productos destacados, campañas en marcha o propuestas que pueden encajar con una necesidad concreta.

No se trata únicamente de la compra semanal. El usuario también consulta información antes de renovar un electrodoméstico, comprar ropa, elegir material deportivo, preparar una campaña de vuelta al cole, buscar artículos para el hogar o decidirse por una compra de mayor importe.

El catálogo digital no es solo un escaparate: permite a marcas y cadenas estar presentes justo cuando el consumidor compara opciones y decide dónde comprar

Para una marca o una cadena, el catálogo ofrece una manera ordenada y atractiva de mostrar lo que tiene que contar. En lugar de confiar en que el cliente encuentre por casualidad una promoción, puede colocarla ante personas que ya están buscando opciones.

El catálogo digital, por tanto, no es solo un escaparate. Es una forma de entrar en la conversación de compra antes de que el consumidor haya tomado una decisión definitiva.

Las promociones digitales ayudan a dar visibilidad a productos, campañas y novedades comerciales en el entorno local. / Oférica

Del catálogo digital a la visita: así se activa el drive to store

Una de las grandes ventajas del catálogo digital es que puede unir dos espacios que ya forman parte de la misma compra: internet y la tienda física.

Un cliente puede descubrir desde casa que una cadena tiene una campaña activa, consultar sus productos y decidir acercarse después al establecimiento. También puede revisar la propuesta desde el móvil y terminar comprando en la web. En ambos casos, el catálogo ha cumplido una función clave: ayudarle a avanzar en su decisión.

Esta lógica, conocida como drive to store, resulta especialmente interesante para retailers, franquicias y cadenas con presencia física. La tienda mantiene su valor como lugar de compra, asesoramiento y experiencia, pero necesita atraer al cliente desde una fase anterior.

Un catálogo digital puede ayudar a:

Presentar campañas y novedades de forma clara.

Dar visibilidad a categorías o productos prioritarios.

Llegar a consumidores de una ciudad determinada.

Impulsar visitas a tiendas físicas o canales online.

Conocer el interés que generan los contenidos publicados.



La cuestión ya no es únicamente tener una campaña preparada. También importa dónde se muestra y ante qué público aparece.

Los catálogos digitales mantienen su valor como escaparate comercial en una compra cada vez más conectada / Oférica

Oférica: catálogos en Córdoba para conectar con clientes cercanos

Oférica parte de una idea sencilla: ayudar a los negocios a mostrar sus catálogos y promociones ante usuarios de su propia ciudad. En el caso de Córdoba, esto permite que retailers, franquicias y negocios vinculados al comercio local conecten con consumidores que buscan propuestas cercanas y relevantes para su día a día.

Su integración en los medios digitales de alta audiencia de Prensa Ibérica añade un elemento diferencial. Las campañas no aparecen en un espacio aislado, sino dentro de medios digitales de confianza que forman parte del consumo informativo diario de los lectores y mantienen una conexión directa con su territorio.

Oférica conecta a los negocios con clientes cercanos que ya están buscando catálogos, ofertas y tiendas donde realizar su próxima compra

Para el lector, esto supone encontrar información comercial útil sin tener que recorrer distintas webs o canales. Para el negocio, representa la posibilidad de ganar visibilidad ante personas que ya tienen interés en consultar ofertas, descubrir productos o decidir dónde comprar.

De este modo, quienes consultan catálogos en Córdoba, buscan ofertas en Córdoba o quieren descubrir tiendas en Córdoba pueden encontrar propuestas vinculadas a su entorno. Al mismo tiempo, los negocios tienen la oportunidad de presentar sus campañas ante un público próximo y con interés real en la compra.

¿Qué negocios pueden aprovechar esta herramienta?

Los catálogos digitales pueden adaptarse a distintas necesidades comerciales. No todos los negocios tienen el mismo tamaño ni persiguen exactamente el mismo objetivo, pero muchos comparten una preocupación: conseguir que sus campañas lleguen al cliente adecuado en el momento oportuno.

Infografía / Oférica

Una cadena puede utilizarlo para presentar una nueva campaña. Una franquicia puede apoyar una promoción puntual en Córdoba. Un retailer puede dar recorrido digital a sus catálogos y facilitar que el consumidor encuentre su propuesta antes de visitar la tienda.

Cuando el cliente sabe dónde mirar, la tienda está más cerca gracias a Oférica

Oférica ofrece a retailers, franquicias y comercios locales de Córdoba un canal para mostrar sus promociones a consumidores de su propia ciudad, dentro de los medios de Prensa Ibérica. Así, las empresas pueden ganar visibilidad cuando el usuario ya está comparando opciones y facilitar que ese interés se transforme en una visita a tienda o una compra online. Para impulsar su uso, la plataforma contempla un modelo para promociones de 50 euros mensuales más coste por lead, con el fee mensual gratuito hasta el 31 de agosto de 2026.

FAQS

Preguntas frecuentes sobre Oférica y los catálogos digitales

¿Qué es Oférica?

Oférica es una plataforma que permite a negocios, cadenas y retailers distribuir catálogos y promociones a usuarios de ciudades concretas a través de los medios digitales de Prensa Ibérica.

¿Cómo ayudan los catálogos digitales a atraer clientes?

Permiten que el consumidor conozca productos y campañas antes de decidir, favoreciendo después una visita a tienda física o una compra online.

¿Qué negocios pueden utilizar Oférica?

Está dirigida a grandes retailers, cadenas locales, franquicias, equipos de marketing retail y responsables comerciales interesados en ganar visibilidad local.

¿Por qué es interesante publicar catálogos?

Porque permite llegar a consumidores vinculados a la ciudad con campañas cercanas, consultables y orientadas a generar visitas o compras. Así, los usuarios pueden localizar catálogos, promociones y tiendas antes de tomar una decisión.