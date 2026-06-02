Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadBuena 'vibra' en LenguaFallece Gómez VillamandosExamen de LenguaExamen de Historia de EspañaExamen de FilosofíaFotogalería | PAU en imágenesPintadas sede PSOEBiblioteca Amador de los RíosBinterIndraParo en CórdobaEscuela de HosteleríaEdilquivirApartamentos turísticosParcelación La PerlaPiscina Assuan
instagramlinkedin

Empresas

Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Esta entidad del tercer sector atendió a un 12% más de personas en 2025 e ingresó 162 millones

Presentación de la memoria anual de Suara.

Presentación de la memoria anual de Suara. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Suara Cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro del tercer sector, cerró 2025 con unos ingresos de 162 millones de euros, lo que supone un 7,63 % más que el año anterior. En un comunicado, la cooperativa ha añadido que el crecimiento se ha traducido en un aumento del 12% en el número de personas atendidas con respecto el año anterior, hasta las 167.000. Suara Cooperativa finalizó el ejercicio 2025 con 39,5 millones de euros para fondos propios, un 11,9% más que los 35 millones de 2024.

Este incremento de la actividad permitió alcanzar un valor social integrado de 440 millones de euros, un 10% más que el valor de 2024. El valor social integrado representa el valor que la cooperativa aporta a sus grupos de interés, y tiene en cuenta factores como la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas, la generación de empleo, el desarrollo profesional y la innovación, entre otros. La cooperativa gestionó 345 servicios en 2025, lo que supuso un incremento de los servicios ofrecidos del 22% respecto del 2024, lo que permitió ese alza en el número de personas atendidas. El equipo de Suara Cooperativa está formado por 5.867 personas (86,4% mujeres), de las que 1.882 son personas socias.

De la misma forma, el fondo de maniobra se situó en casi 29 millones de euros al cierre de 2025, una cifra muy similar a la de 2024, mientras que el excedente de 2025 se situó en los 2,43 millones, lo que supuso un margen del 1,5% sobre el total de los ingresos. La cooperativa atendió en concreto a a 167.253 personas en 2025.

Noticias relacionadas

La actividad de Suara Cooperativa está centrada principalmente en Catalunya, donde tiene presencia territorial en 24 comarcas, pero también se encuentra en Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Madrid, Navarra y también en Chile.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  3. Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
  4. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  5. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  6. La Feria de Córdoba cierra una 'edición histórica' con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027
  7. Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
  8. El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero

Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de junio

Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de junio

La Diputación de Córdoba expresa su pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos

La Diputación de Córdoba expresa su pesar por el fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos

La Noche Mágica convierte Lucena este viernes en un escenario de ocio y diversión

La Noche Mágica convierte Lucena este viernes en un escenario de ocio y diversión

Ocho jóvenes de Córdoba realizarán prácticas profesionales en Alemania a través del programa ALMA Andalucía

Ocho jóvenes de Córdoba realizarán prácticas profesionales en Alemania a través del programa ALMA Andalucía

El Ayuntamiento de Palma del Río firma convenios con asociaciones que fomentan la cultura y el turismo

El Ayuntamiento de Palma del Río firma convenios con asociaciones que fomentan la cultura y el turismo

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents