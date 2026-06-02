La Seguridad Social podrá reclamar devoluciones de dinero incluso años después por cobros indebidos

Cobrar una prestación de la Seguridad Social no garantiza que el pago sea definitivo. La ley permite a la Administración reclamar devoluciones de dinero cuando detecta cobros indebidos, incluso tiempo después de haber reconocido o abonado la ayuda.

La posibilidad aparece regulada en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que contempla el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas por parte de pensionistas y beneficiarios de ayudas públicas. En determinados casos, la Administración también puede compensar esas cantidades descontando parte de futuras prestaciones o pensiones.

Aunque muchas personas asocian este tipo de reclamaciones a fraudes o errores graves, los cobros indebidos pueden producirse también por cambios no comunicados, revisiones posteriores o incompatibilidades detectadas con posterioridad al reconocimiento de la prestación.

El artículo 55 de la LGSS establece que las prestaciones de la Seguridad Social percibidas indebidamente deberán ser reintegradas por quienes las hayan cobrado sin tener derecho a ellas.

Qué considera la Seguridad Social un cobro indebido

Los supuestos que pueden dar lugar a reclamaciones son muy variados. En algunos casos se deben a errores administrativos y, en otros, a cambios en la situación personal o económica del beneficiario que afectan al derecho a seguir cobrando la prestación.

Entre las situaciones más habituales figuran:

Compatibilizar una prestación con un trabajo no permitido.

Superar límites de ingresos establecidos legalmente.

establecidos legalmente. No comunicar cambios familiares o patrimoniales.

o patrimoniales. Continuar cobrando ayudas incompatibles .

. Revisiones médicas que modifican el grado de incapacidad .

. Errores en el cálculo inicial de la prestación.

La Seguridad Social puede detectar estas incidencias meses o incluso años después mediante cruces de datos con otras administraciones, revisiones periódicas o comprobaciones internas.

El dinero puede descontarse de futuras prestaciones

Uno de los aspectos menos conocidos es que la Administración no siempre exige el pago inmediato de las cantidades reclamadas. La normativa permite también compensar la deuda mediante descuentos sobre futuras prestaciones económicas.

Eso significa que, en determinados casos, el pensionista puede ver reducida temporalmente la cuantía mensual que recibe hasta devolver el importe considerado indebido.

La Seguridad Social suele comunicar previamente la apertura del procedimiento y el importe reclamado, permitiendo presentar alegaciones antes de adoptar una resolución definitiva.

Expertos en derecho laboral recuerdan que no todas las reclamaciones implican necesariamente fraude por parte del beneficiario y subrayan la importancia de revisar cuidadosamente las notificaciones administrativas para comprobar el origen de la deuda.

Millones de prestaciones y revisiones constantes

El sistema público español gestiona actualmente millones de prestaciones contributivas y asistenciales, entre ellas jubilaciones, incapacidades permanentes, viudedad, subsidios y ayudas vinculadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Ese elevado volumen de gestión provoca que las revisiones y regularizaciones formen parte habitual del funcionamiento administrativo de la Seguridad Social.

En los últimos años, además, las reclamaciones relacionadas con prestaciones indebidas han ganado visibilidad especialmente en ayudas sujetas a variaciones de ingresos o situaciones familiares cambiantes, como ocurre con el IMV.

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Especialistas en previsión social recomiendan comunicar cualquier cambio relevante que pueda afectar al derecho a una prestación y conservar toda la documentación relacionada con las ayudas recibidas. En muchos casos, una actualización tardía de datos personales, laborales o económicos puede acabar derivando en procedimientos de devolución que afectan directamente a la economía familiar.