Consecuencias de la guerra en Irán
Economía estudia prolongar las ayudas anticrisis más allá de junio ante la incertidumbre en Oriente Próximo
El Ejecutivo estudia con agentes sociales la aplicación de nuevas ayudas energéticas ante el fin de las actuales el próximo 30 de junio
El IVA de la factura de la luz y el gas sube del 10% al 21% este lunes tras abaratarse los precios
Con la llegada del calor y el aumento estacional de la demanda eléctrica, el Ejecutivo analiza junto a agentes sociales y sectores económicos la continuidad o adaptación de las medidas de apoyo desplegadas para amortiguar el impacto energético de la guerra de Irán, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 30 de junio, según relatan fuentes del Ministerio de Economía. La revisión coincide con el fin de algunas de las rebajas fiscales sobre la energía, entre ellas, la reducción del IVA de la electricidad y el gas, que vuelve este lunes al tipo general del 21%.
Entre las medidas cuya vigencia caduca el próximo 30 de junio, figuran la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%, las ayudas al combustible para transportistas, agricultores y pescadores, así como el refuerzo del bono social eléctrico y las bonificaciones para la industria electrointensiva. Según Economía, el Gobierno evaluará en las próximas semanas si mantiene o adapta parte de este paquete en función de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
"España está respondiendo bien al shock del conflicto de Irán", relatan desde el Gobierno. Además, añaden que la posición industrial del país en refino y su cooperación con Bruselas coloca a España "en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías".
El Gobierno considera que el Plan de Respuesta ha contribuido a contener la inflación derivada de la energía y ha servido de escudo para proteger el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad empresarial.
Con el verano a la vuelta de la esquina, y ante el riesgo de nuevas tensiones en los mercados energéticos, Economía estudia si prorroga parte de este paquete para mitigar el impacto de la guerra. El debate del Gobierno llega a medida que el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— permanece prácticamente paralizado. El conflicto en el Golfo Pérsico se acerca a los 100 días de duración tras estallar a finales de febrero de este año.
En este sentido, el departamento que dirige Carlos Cuerpo está realizando un seguimiento permanente de las consecuencias económicas y sociales del conflicto bélico y sigue manteniendo contactos con el tejido empresarial y sindicatos para evaluar la evolución de la situación.
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