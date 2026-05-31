Los fondos de inversión siguen en primera fila

Los fondos de inversión recuperaron al término de los cuatro primeros meses del año el crecimiento que se vio torcido en marzo y acumularon un patrimonio total de 465.519 millones de euros, con un aumento en estos meses de 2026 de 14.630 millones, según datos de Inverco, la asociación de gestoras de fondos. El 87 por ciento del aumento se explica por las revalorizaciones y solo el 13 a entradas netas de nuevo dinero.

Echando un vistazo por categorías, el mayor crecimiento corresponde a la renta variable internacional: Wall Street está en zona de máximos, como Japón y Europa, aunque más rezagada conserva la inercia del año pasado. Tras ellos, se sitúan los fondos globales, los mixtos de renta variable, los de renta fija y los monetarios y de rentabilidad «objetivo».

En materia de rentabilidad, el último rendimiento positivo fue el de abril, con un medio de todas las categorías del 2,5 por ciento. Si nos vamos a las categorías, las bolsas emergentes y japonesa, se llevaron la palma con un 14 y 10 por ciento respectivamente. Y es que, a pesar de que las apuestas de los pequeños ahorradores e inversores son conservadoras, la asunción de riesgo está funcionando, de momento.

A finales de abril, el total de patrimonio alcanzó los 465.519 millones de euros.

Es en materia de suscripciones y reembolsos, donde se ve esa vocación conservadora: en los cuatro primeros meses, las suscripciones netas superaron los 6.874 millones de euros y los fondos de renta fija a largo plazo lideraron las captaciones, con 1.759 millones, seguidos de los de renta fija internacional, con 765.

Por su parte, los más conservadores, como los objetivos y monetarios, captaron 681 millones y los de la categoría con mejores resultados, los ya citados de renta variable internacional, apenas 555 millones de euros.

Un 14% es la mayor revalorización de los fondos, los de las bolsas emergentes

¿Y por qué, con el conflicto actual, los mercados financieros parecen desconectados de sus consecuencias? La clave viene, fundamentalmente, de Estados Unidos y de los resultados de sus empresas, que se mantienen muy sólidos, lo que ha impulsado a Wall Street a esa zona de máximos históricos en la que se viene moviendo.

Y por supuesto en un segmento localizado: la inteligencia artificial. Este auge, que parece imparable, está detrás de esos máximos; el caso de Nvidia sigue siendo paradigmático.

La única nube está en los mercados de bonos, que son los que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Esa es la otra historia que hay que seguir con mucha atención mientras dure el conflicto y el precio del petróleo siga en los niveles actuales.