El estaño aspira a despertar al Guadiato

Bajo una dehesa del término de Fuente Obejuna, al sur de la sierra de la Grana, descansa uno de los mayores yacimientos de estaño de Europa occidental. Lo descubrió el Instituto Geológico y Minero hace 45 años y hoy se ha convertido en un proyecto minero de extraordinario valor para el futuro de una comarca absolutamente necesitada. El proyecto se llama Oropesa y lo promueve la minera australiana Elementos Limited, compañía cotizada en Sidney, a través de su filial Minas de Estaño de España (Mespa).

Rafael Salgueiro, reconocido economista y consultor andaluz y asesor económico del proyecto, explica que Oropesa produciría unas 3.350 toneladas anuales, equivalentes al 10 por ciento de las importaciones europeas y a más del uno por ciento de la producción mundial, con una vida útil ampliable de doce años. Y lo haría cerrando el círculo en suelo europeo: el concentrado se fundiría en la planta de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres), en lo que sería el primer proyecto «de la mina al metal» de la UE.

No hay una sola mina de estaño operativa en Europa ni en USA

Y es que hoy, salvo en Rusia, no hay una sola mina de estaño operativa en Europa ni en USA. Solo hay un proyecto similar en Australia. ¿El uso del estaño? La mitad del consumo mundial se va a la soldadura electrónica -sin la cual no hay circuitos ni semiconductores- y su mercado, de unas 440.000 toneladas anuales, pende de muy pocos hilos. Resultado: la tonelada de estaño supera en la actualidad los 50.000 dólares.

De ahí que Oropesa sea un proyecto promotor en muchos sentidos. Para empezar, por el propio producto. El estaño es de los pocos minerales que no está en la lista comunitaria de materias primas críticas. Este listado se revisará el año próximo y se incorporará muy probablemente, dada la situación internacional, su uso y revalorización y la necesidad estratégica de la UE. Varios gobiernos europeos impulsan esa integración, comenzando por el español, que ha incluido el estaño en el Plan Nacional de Explotación Minera 2025-2030. En Andalucía, la Junta ha declarado Oropesa como proyecto estratégico y lo ha incorporado a su Unidad Aceleradora de Proyectos.

La inversión se acerca a los 149 millones de euros

Y en segundo lugar, el proyecto tiene vocación de tractor de actividad económica y empresarial para el norte de la provincia cordobesa y especialmente el Alto Guadiato. Según las cifras aportadas por la compañía, la inversión se acerca a los 149 millones de euros y prevé en torno a unos 200 empleos directos en la fase de explotación, con picos de hasta 600 durante la construcción. Los últimos trámites están en la obtención de la Autorización Ambiental Unificada, ya que parte del yacimiento se solapa con una Zona Especial de Protección para las AVES (ZEPA), para lo que la compañía reformuló el proyecto y se espera que estén listos en el segundo semestre de este año.

La Universidad juega un papel indiscutible, al igual que Asempe, la asociación empresarial, a través de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, en lo que puede articularse en una «mina universitaria», apunta Salgueiro. Al igual que los ayuntamientos de la comarca. Si todo se cumple, incluyendo los 18 meses de obra, el Guadiato tendría por fin la espoleta de realidad que lleva esperando tanto tiempo.