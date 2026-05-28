Un cambio legal exprés frena la subida de lo que pagan los clientes en el recibo de luz por las paradas forzosas de fábricas

Red Eléctrica de España (REE) ha celebrado este jueves una nueva subasta en busca de empresas industriales dispuestas a parar sus fábricas de urgencia para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico durante el segundo semestre del año. El importe de los pagos que recibirán los grupos industriales por ofrecerse a reducir su actividad y su consumo de luz se ha reducido en relación a la anterior puja para la primera mitad del año tras una reforma legal exprés aprobada por Competencia. Pero en el conjunto del ejercicio los clientes pagarán en su factura un 50% que el año pasado, con casi 434 millones en todo 2026.

España puso en marcha durante la anterior crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes factorías para recortar rápidamente el consumo de electricidad si hay riesgo de desajustes graves, en caso de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y contar con margen de reserva de sobra. Un sistema que contempla una retribución a las empresas adjudicatarias que pagan todos los clientes en el recibo de la luz.

Red Eléctrica de España contará para lo que queda de año con 1.775 megavatios (MW) de potencia ofrecida por instalaciones peninsulares de demanda para aportar una mayor flexibilidad a la operación. La gran industria que ha resultado adjudicataria ha confirmado su disponibilidad a parar 2.358 horas entre julio y diciembre y a un precio medio de 42,62 euros por cada megavatio hora (frente a los 65 euros del primer semestre o los 56,4 euros por MWh del año pasado). Más horas, más megavatios, pero mucho menos precio de la electricidad.

En la anterior subasta, celebrada el pasado noviembre, se disparó el coste de este servicio, prácticamente duplicándose en relación al año anterior. Esa puja para el denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) se saldó con una treintena de grupos industriales que percibieron en el primer semestre de este año una retribución fija de 255,5 millones de euros, con un fuerte incremento del 80% en relación al coste equivalente del año pasado. La subasta previa a ésa marcó una retribución de 283 millones para las fábricas dispuestas a parar en caso de ser necesario, pero en ese caso eran los pagos que han recibido durante todo 2025, no sólo un semestre.

En la subasta celebrada este jueves, correspondiente al servicio para la segunda mitad de este año, se ha saldado con el reconocimiento de una retribución fija de 178,4 millones de euros, un 30% menos que la del primer semestre. Pero el subidón registrado en el arranque del año ha hecho que los pagos que tendrán que realizar los clientes en su factura ascienda a 433,9 millones para el conjunto de 2026, esto es, un 50% que en todo 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) había aprobado, tras una tramitación exprés, una reforma de las normas de la subasta para rebajar el coste del SRAD. Las subastas del mecanismo se rigen por su sistema marginalista, en la que la última oferta que resulta adjudicataria (la más cara) marca el precio que cobrarán todas las demás, lo que puede suponer un problema y acabar inflando el coste. La CNMC buscaba evitar que la asignación de un pequeño volumen de oferta provoque un aumento significativo del coste de todo el servicio, así que permitirá a Red Eléctrica aplicar límites y tenga poder para dejar fuera algunas pequeñas ofertas adjudicatarias pero que no suponen un gran beneficio de protección del sistema eléctrico por ahorrar poca luz y sí un gran coste por encarecer la oferta de todas las demás compañías industriales.

En paralelo, la CNMC también ha aprobado “limitar la transparencia” en el conocimiento de todas las ofertas presentadas por grupos industriales en cada subasta, dado que da demasiadas pistas a las compañías sobre cómo actúan sus competidores y algunas de ellas pueden modificar sus estrategias de oferta para subir el precio. Hasta ahora se daban a conocer a posteriori todas las ofertas presentadas en cada subasta, pero Competencia ha aprobado que ya sólo se publiquen las ofertas adjudicatarias e impedir el acceso a toda la información a los que pretenden inflar ofertas.

Los casi 434 millones que pagarán los consumidores este año se suman a los 520 millones ya abonados en ejercicios previos desde que el mecanismo se puso en marcha a mediados de 2023. En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 954 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección. El sistema de reacción resulta más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción, según destacan desde REE.

Precisamente desde el apagón de abril y todavía ahora más de un año después, Red Eléctrica está aplicando un modo de operación reforzada para reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso, frenando un poco el uso de las renovables y primando la utilización de energías tradicionales, especialmente las centrales de gas. Una seguridad extra que está implicando también un mayor precio final de la electricidad, que REE ha cifrado hasta ahora en 711 millones de euros, pero que las compañías eléctricas elevan muy por encima.

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En plena resaca del histórico apagón del pasado abril, todos los mecanismos para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de todo el sistema eléctrico están bajo lupa. Sin embargo, el SRAD no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste. Desde Red Eléctrica siempre se ha negado que en las ocasiones en que se activó el SRAD que en ningún momento hubiese habido riesgo de apagón.