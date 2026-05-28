Aitor Moll: "No habrá prosperidad sin seguridad, no habrá una Europa fuerte si no es capaz de defenderse"

"No habrá prosperidad sin seguridad, no habrá una Europa fuerte si Europa no es capaz de defenderse a sí misma". Con esta premisa ha abierto el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, el ‘II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa’, que ha tenido lugar este jueves en Barcelona. Europa encara un cambio de época, donde los nuevos equilibrios geopolíticos empujan l ‘Viejo Continente’ a recuperar su autonomía estratégica y ello abre una serie de "oportunidades de innovación y desarrollo económico", en los que “Cataluña tiene mucho que decir”, según ha defendido Moll.

Prensa Ibérica, grupo empresarial propiedad de EL PERIÓDICO, ha organizado este jueves la segunda edición del ‘Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa’, un evento que busca consolidar espacios de debate “sereno, riguroso y plural”, según ha defendido su consejero delegado. "Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad grande" y "este foro quiere precisamente contribuir a esa conversación, […] es una cuestión de país y de ciudadanía", ha defendido.

El segundo mandato de Donald Trump ha puesto ante el espejo la dependencia de los estados europeos de las políticas y decisiones que se toman en el despacho oval de la Casa Blanca. La guerra en Ucrania suma su quinto año y, más recientemente, los misíles han vuelto a sacudir Oriente Medio. "Creíamos que la paz era un estado natural y hemos visto que la paz no es eterna", ha afirmado Moll.

Para reflexionar como Europa, España y Cataluña debe afrontar esa nueva etapa se ha reunido en el World Trade Center de Barcelona una panoplia de autoridades y empresarios. El acto lo ha abierto el president de la Generalitat, Salvador Illa, y a lo largo de la mañana han intervenido Javier Escribano, presidente de EM&E, Roser Roca, directora general y CEO de Airbus GeoTech, Jaume Sanpera, fundador y CEO de Sateliot o Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones y Negocios de Navantia, entre muchos otros.

También militares como el general Vicente Torres, subdirector de estrategia industrial del Ministerio de Defensa o el almirante Juan Rodríguez Garat. Y miembros del Govern de la Generalitat, como los consellers de Empresa, Miquel Sàmper, o de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.

"La paz debe construirse y financiarse"

"La paz se debe construir, financiar y defender, no significa apostar por la guerra, significa apostar por tener cacapcidades suficientes para evitarla y por eso este foro es tan necesario", ha remarcado el consejero delegado de Prensa Ibérica. A ello están llamados a contribuir sectores industriales, tecnológicos, de la energía, la ia, la ciberseguridad o el espacio, entre otros. "Europa necesita reforzar su capacidad de decisión", ha insistido.

Cataluña, un territorio que históricamente se ha querido desmarcar de la industria de la seguridad, levanta ahora la mano. El Govern de la Generalitat está instando a las compañías a integrarse dentro del circuito de proveedores de las grandes corporaciones que manejan miles de millones de euros en contratos públicos, poniendo su tecnología de uso civil para también usos militares.

Noticias relacionadas

Compañías con este potencial ya mueven en Cataluña unos 1.600 millones de euros cada año y podrían mover 1.000 millones más y crear unos 10.000 empleos de alta cualificación en el próximo lustro si despliega su potencial, según un informe recientemente elaborado por la Cambra de Comerç de Barcelona. "Tenemos las empresas, las universidades y los centros investigación", ha señalado Moll. "Europa debe asumir su propio papel en el mundo", ha concluido.