La ‘Fundación Mango’ que Isak Andic quiso montar y acabó de separarle de su hijo Jonathan Andic

Unos seis meses antes de morir, Isak Andic lo tenía todo listo para materializar un proyecto largamente sopesado: constituir una fundación para canalizar toda la filantropía y apoyo que, de forma algo desorganizada, daba al tejido emprendedor local y a las personas necesitadas. Aquel proyecto quedó truncado tras el accidente de montaña que acabó con su vida el 14 de diciembre de 2024, en primer lugar por el fallecimiento en sí; en segundo, por todo lo que arrastró: un relevo ‘express’ en Mango, un reparto de sillas entre sus tres hijos en el resto de compañías del padre, la gestión de la herencia y la investigación de la caída para esclarecer si su primogénito, Jonathan Andic, tuvo algo que ver con el accidente.

Andic hijo fue detenido ayer acusado de homicidio, y la jueza que instruye el caso sospecha de que la fundación puede haber sido uno de los móviles detrás del suceso.

Como “resultado del análisis de las conversaciones [de WhatsApp] se desprende que J. A. a mediados del año 2024 fue conocedor de que el señor I. A. tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”, reza el auto. “Es en ese momento que se produce un cambio notable en el señor J. A., el cual pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta. El padre, en un intento de reconciliarse con su hijo acepta la excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos”, prosigue el texto, antes de referirse directamente a la “creación de la fundación” como un “posible móvil económico”.

La institución que proyectaba Andic se llevaría buena parte de los beneficios de Mango, lo que supondría reducir la riqueza de los dueños de la compañía, queeste año se han repartido 200 millones de euros de dividendos da costa de los dos últimos ejercicios.

Movimientos para retomar el plan

La cuestión es que el proyecto de la fundación seguía presente en Mango, año y medio después del fallecimiento de su principal instigador, aunque, como subraya la jueza, nunca haya llegado a materializarse.

Según consta a EL PERIÓDICO, la voluntad de la compañía era que la fundación se constituyese “sí o sí” y lo que estaba por dilucidar eran cuestiones como el nombre (¿Fundación Mango o Fundación Isak Andic?), a qué temáticas vincularla exactamente, si la debía llevar una de las hijas o mejor algún ejecutivo externo o como separar la acción social de Mango de la de la fundación. También esperaban a que la acusación que sobrevolaba sobre Jonathan Andic se resolviese.

Aportación a entidades

Si la cadena de moda tiene un área de Acción Social es por iniciativa del propio Isak Andic, que quiso que Mango trabajara activamente en “diseñar e implementar proyectos de apoyo a comunidades vulnerables, programas educativos y de desarrollo social”, contaba la cadena a EL PERIÓDICO, en el marco del aniversario de su muerte. Tienen acuerdos con asociaciones o iniciativas que trabajan en reducir el impacto medioambiental del textil (The Fashion Pact, ZDHC, SBTi, Canopy, Moda-re), mejorar las condiciones laborales de la cadena de suministro del sector (Sedex, Bangladesh Accord, Foro Social de la Moda, EIS Pilot…) o evitar el maltrato animal en la moda (Fur Free Alliance), entre otros.

Sin embargo, independientemente de eso, Isak Andic donaba a título personal a entidades como el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, la Fundación FERO (centrada en la investigación oncológica) o la Fundación Ared (igualdad de oportunidades desde la perspectiva del género); fue patrono de la Fundación Elena Barraquer o participó en el proyecto Alpan (Alimentación para Personas Necesitadas).

“Su ambición no era solo hacerse rico, era ayudar a los demás y ayudar a la ciudad en la que estás viviendo, al barrio en el que estás viviendo”, relataba el publicista Lluís Bassat, amigo íntimo del empresario, en Rac1 al trascender su fallecimiento. “Isak estaba dedicado a ayudar a otras personas, a otra gente, sobre todo ahora que estaba retirado de la primera línea de su empresa”, proseguía, quien desveló que el proyecto de la fundación era cosa hecha. “Había decidido dar una parte importante de los beneficios de Mango a esta fundación: era un porcentaje muy importante”, insistió, perfilando una organización que estaría “súper bien dotada, para hacer cosas súper importantes”.

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Aquel 2024, Mango obtuvo un beneficio de 219 millones de euros, un 27% más que el año previo. El año pasado la cifra subió hasta rozar los 250 millones de euros.