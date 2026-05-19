Diario Córdoba

II Foro del Noroeste

La conjura de un territorio que reclama su espacio en España y Europa

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La ciudad de Oviedo congregó este martes, 19 de mayo, a expertos, empresas, políticos y personalidades para debatir en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica. En el encuentro, celebrado en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, los principales líderes políticos y empresariales del Noroeste aportaron sus reflexiones, ideas y soluciones para dar el vuelco que necesita una región con tanto peso territorial (casi un cuarto de la superficie nacional) como potencial de desarrollo pero necesitada, entre otras cosas, de mejoras de infraestructuras y de una financiación autonómica más justa que tenga en cuenta su extensión y el coste de su envejecimiento demográfico.

Las sesiones de trabajo del foro comenzaron con las intervenciones de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. En el evento también participaron los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, de Castilla y León, Alfonso Fernández Muñeco, y líderes empresariales del noroeste con clara proyección nacional e internacional.

 

CRÓNICA | Un Noroeste lleno de talento exhibe en Oviedo su voluntad de luchar unido y reclama su "lugar prioritario" en España

Foro Noroeste
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Apertura del Foro
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JAVIER MOLL | PRESIDENTE DE PRENSA IBÉRICA
 

"El futuro del Noroeste merece ocupar un lugar prioritario en la conversación pública española" 

El presidente de Prensa Ibérica resalta el papel que Asturias, Galicia y Castilla y León están ganando en el escenario Europeo, pero advierte que existen desafíos, especialmente en infraestructuras, que avanzan "todavía con demasiada lentitud" 

Javier Moll en el Foro Noroeste
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ALFREDO CANTELI | ALCALDE DE OVIEDO

ALFREDO CANTELI | ALCALDE DE OVIEDO

"Solo los territorios que sepan anticiparse, colaborar e innovar saldrán reforzados de este tiempo de cambios"

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ADRIÁN BARBÓN | PRESIDENTE DE ASTURIAS

ADRIÁN BARBÓN | PRESIDENTE DE ASTURIAS

"El Corredor Atlántico es imprescindible para asegurar un desarrollo equilibrado y cohesión territorial"

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Foro Noroeste
Intervenciones
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JUAN CARLOS ESCOTET  | PRESIDENTE DE ABANCA

"Las infraestructuras no son un lujo, sino una cuestión de supervivencia"

El presidente de Abanca habla de "una nueva era" caracterizada por "la muerte del multilateralismo y la polarización", la "pérdida de influencia de los organismos internacionales" y "un vacío de liderazgo"

Juan Carlos Escotet en el Foro Noroeste
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ÁNGELA DE MIGUEL  | PRESIDENTA DE CEPYME

"No podemos pedir que nuestras pymes compitan en igualdad cuando siguen soportando peajes que les penalizan"

La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa reivindica  el papel de las pymes del Noroeste que “hacen un trabajo de cohesión social, de fijar población y de redistribución de la riqueza” muy relevante para el territorio

Ángela de Miguel en el Foro Noroeste
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Foro Noroeste
Diálogos
JOSÉ MANUEL CAMPA | EXPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA

JOSÉ MANUEL CAMPA | EXPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA

"En todas las crisis, siempre se ha salido de una forma más suave de lo que señalaban las perspectivas"

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IGNACIO RIVERA (HIJOS DE RIVERA) Y ENRIQUE GARCÍA CHILLÓN (PROFAND)

IGNACIO RIVERA (HIJOS DE RIVERA) Y ENRIQUE GARCÍA CHILLÓN (PROFAND)

"La pregunta es si tenemos actitud de colaboración entre Galicia, Castilla y León y Asturias. Hace falta ser generosos"

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NURIA MENÉNDEZ, (OROVALLE) Y PABLO MARCO-GARDOQUI (GRUPO MINERSA)

NURIA MENÉNDEZ, (OROVALLE) Y PABLO MARCO-GARDOQUI (GRUPO MINERSA)

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

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Foro Noroeste
Tender puentes políticos
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‘NOROESTE: TERRITORIO DE PROGRESO’

Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación

El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, y los populares Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, participaron en una mesa redonda moderada, que dio continuidad a la cita celebrada el año pasado en Santiago. “No renunciamos a un impulso común de infraestructuras y no daremos un paso atrás en financiación”, coincidieron los tres.

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Foro Noroeste
Mesas redondas
‘INNOVAR DESDE EL NOROESTE PARA COMPETIR EN EL MUNDO’

‘INNOVAR DESDE EL NOROESTE PARA COMPETIR EN EL MUNDO’

"No puede ser que el emprendedor se transforme de héroe a villano cuando su negocio crece"

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‘ALIMENTO BAJO PRESIÓN: COMPETIR, INNOVAR, EXPORTAR’

‘ALIMENTO BAJO PRESIÓN: COMPETIR, INNOVAR, EXPORTAR’

Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación

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‘TECNOLOGÍA TRANSFORMADORA’

‘TECNOLOGÍA TRANSFORMADORA’

El Noroeste podrá ser líder en inteligencia artificial si logra "retener talento", aseguran las empresas

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‘CORREDOR ATLÁNTICO Y CADENA DE SUMINISTRO’

‘CORREDOR ATLÁNTICO Y CADENA DE SUMINISTRO’

El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

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‘INDUSTRIA ESTRATÉGICA’

‘INDUSTRIA ESTRATÉGICA’

La industria defiende su valor estratégico y reclama a las administraciones que tengan en cuenta sus necesidades

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‘CAPITAL HUMANO: INFRAESTRUCTURA CRÍTICA’

‘CAPITAL HUMANO: INFRAESTRUCTURA CRÍTICA’

Adaptar la formación a las necesidades empresariales, clave para atraer y conservar capital humano en el Noroeste

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‘DE COSTE A VENTAJA: ENERGÍA COMO PLATAFORMA INDUSTRIAL’

‘DE COSTE A VENTAJA: ENERGÍA COMO PLATAFORMA INDUSTRIAL’

Las energéticas reclaman mayor inversión en redes e incentivos para ejecutarla: "Necesitamos avanzar"

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‘ECONOMÍA DEL VISITANTE’

‘ECONOMÍA DEL VISITANTE’

Con calidad, sostenible y ahora "revolucionados" por el eclipse de agosto: las coincidencias y fortalezas turísticas del Noroeste

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Foro Noroeste
Clausura del Foro
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AITOR MOLL | CONSEJERO DELEGADO DE PRENSA IBÉRICA
 

"El Noroeste tiene las condiciones para desempeñar un papel protagonista en el futuro económico" 

El consejero delegado de Prensa Ibérica destaca que el Noroeste "quiere dejar de reclamar atención para empezar a reclamar protagonismo”. Y para lograrlo, ha diagnosticado, “hacen falta infraestructuras, conectividad y una visión estratégica de país y de Europa”

Aitor Moll en el Foro Noroeste
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Foro Noroeste
Un foro de tendencias
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PRESENTACIÓN ESTUDIO DE TENDENCIAS

El Noroeste habla de economía, empleo y cambio climático

Economía, movilidad y cambio climático se configuran como polos transversales de conversación en los que se entrecruzan y convergen temáticas diversas. Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de Tendencias Informativas Foro Noroeste 2026, presentado este martes en Oviedo por Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por este grupo de comunicación.  El informe, elaborado conjuntamente por Prensa Ibérica y LLYC a partir del comportamiento real de los lectores y de la conversación social en Asturias, Galicia y Castilla y León, analiza qué temas han concentrado mayor interés (tiempo total de lectura), atención (páginas vistas), intensidad (lectura completa) y conversación (mensajes y autores en redes) entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, con la intención de identificar los principales argumentos de la conversación.

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Foro Noroeste
Los asistentes
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UN ESPECIAL MULTIMEDIA DE PRENSA IBÉRICA

Textos: Alicia García-Ovies, Álvaro Faes, Pablo Álvarez, Yago González, Mariola Riera, Pablo Castaño, Sandra Fernández Lombardía, Xuan Fernández y Eduardo Lagar (La Nueva España); Lara Graña, Borja Melchor y Julio Pérez (Faro de Vigo); Rosa Prieto (La Opinión de A Coruña); David Guardado (Red Contenidos de Prensa Ibérica).

Minuto a minuto: Mónica G. Salas (La Nueva España).

Fotos: Miki López, Ángel González, Luisma Murias, Juan Plaza 

Vídeos: Sara Fernández (PI Studio), Jimena Aller (La Nueva España) y Pedro Fernández (Faro de Vigo)

Redes sociales: Elena M. Choren y Erika Ferraro.

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles.

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