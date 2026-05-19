Barbón apuesta por "acelerar" el Corredor Atlántico y "cancelar" el peaje del Huerna

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado en la mañana de este martes en Oviedo que se "acelere" la creación del Corredor Atlántico y se "cancelen" los peajes de las autopistas del Huerna y AP-9 como condiciones esenciales para "asegurar el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial de nuestro país".

En la apertura del II Foro del Noroeste que organiza Prensa Ibérica en el Hotel de la Reconquista, y que contará también con la intervención de los presidentes de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, Barbón ha exigido para los tres territorios autonómicos un modelo de financiación que "garantice servicios públicos de calidad" y que atiende a factores que "encarecen" esos servicios, como el envejecimiento, la dispersión demográfica o la orografía. Esta misma demanda, ha recordado, ya formaba parte de la Declaración de Santiago acordada por ocho presidentes autonómicos en noviembre de 2021.

El Foro Atlántico, una "caja de resonancia"

El presidente asturiano ha definido esta segunda edición del Foro del Noroeste como "una caja de resonancia" que ha de permitir que la voz de este cuadrante de España se oiga "bien alta".

En su intervención, Adrián Barbón ha reiterado su defensa del Estado autonómico "sin agravios comparativos". Y ha puntualizado que Asturias, Galicia y Castilla y León han sido "leales" al mismo durante estos 48 años de andadura constitucional, tanto con el Gobierno central como entre ellas.

Noticias relacionadas

A su juicio, los encuentros que hace varias décadas mantuvieron el presidente asturiano Pedro de Silva y el gallego Manuel Fraga "marcaron camino" en esta senda de lealtad.