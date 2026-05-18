El 77% del Ibex supera el 40% de mujeres en sus consejos de administración

La presencia de mujeres en las más altas esferas corporativas sigue aumentando con fuerza. Tal y como destaca un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a finales de 2025, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas aumentó ligeramente con respecto a 2024, hasta el 37,52% del total. Sesenta y cuatro (27 de ellas del Ibex 35) de las 112 cotizadas ya alcanzan o superan el objetivo del 40% de presencia de mujeres en sus consejos.

En el índice por antonomasia del mercado español, Acerinox (36%), Grifols, Indra, Naturgy (todas 33%), Puig (30%) y Solaria (16%) son las empresas que aún quedan atrás en esta métrica. De media, las empresas del Ibex han alcanzado el 42,19% y 16 sociedades cuentan con una presencia del 50% o más en sus consejos de administración.

La ley orgánica exigía que, a partir del próximo 30 de junio, las 35 sociedades cotizadas de mayor capitalización cuenten en el seno de sus consejos de administración con la presencia, como mínimo, de un cuarenta por ciento de personas del sexo menos representado. Esta obligación se exigirá al resto de las sociedades cotizadas a partir del 30 de junio de 2027.

En cuanto a la alta dirección, las mujeres ocupan el 25,18% del total de esos puestos, situación similar a la del ejercicio precedente. A pesar de que 26 sociedades cotizadas cuentan con un 40% o más de presencia del sexo menos representado en la alta dirección, 23 sociedades no cuentan con ninguna mujer entre sus altos directivos, con una incidencia significativa en las sociedades de menor capitalización.

Analizados los datos por estos grupos se sigue observando cierta dispersión. Así, en cuanto al porcentaje de consejeras, las empresas del Ibex se situaron alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de la media del sector de cotizadas (37,52%). Un poco por encima de esa media, se sitúan las sociedades de más de 500 millones de euros de capitalización con un 37,82% de consejeras, y por debajo, el resto, con un 31,74%, ligeramente inferior respecto del ejercicio anterior.

Por categorías, destaca la presencia de mujeres en el grupo de los independientes (55,22% frente a 54,11% en 2024). En la categoría de los dominicales, las consejeras alcanzan el 26,94% del total, ligeramente por debajo del año anterior. En cuanto a las consejeras ejecutivas llama la atención su reducido número, aunque su peso se ha incrementado ligeramente, situándose en el 9,87%. En lo que respecta a la presencia de mujeres en la alta dirección, en los miembros del IBEX 35, a finales de 2025 ascendía a un 27,71% (26,31% en 2024).

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En las empresas de más de 500 millones de capitalización la cifra fue del 23,26 % (23,64 % en 2024) y el 23,73% (23,93% en 2024) en las de menos de 500 millones.