Reestructuración
Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'
La empresa de reparto se compromete a negociar un nuevo convenio colectivo y los afectados saldrán con una indemnización de 37 días por año trabajado
La dirección de Glovo y una mayoría sindical han cerrado este miércoles con acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa de reparto anunció hace unas semanas sobre para despedir a parte de su flota de 'riders'. Las partes han acordado rebajar de 750 a 436 los 'riders' cesados y recolocar a otros 68 en ciudades colindantes donde Glovo mantendrá el servicio, según el acta de acuerdo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Menos de un año después de que la empresa de reparto fundada en Barcelona contratara en nómina a sus repartidores, cierra su primer despido colectivo para cesar alrededor del 3% de sus 14.000 mensajeros. La empresa se reestructura y abandona aquellas ciudades más pequeñas, con menos volumen de negocio y donde los márgenes no le salen a cuenta, según ha alegado durante el proceso.
La negociación no ha sido fácil, con varios sindicatos sentados a la mesa, y una plantilla todavía asentándose en el nuevo modelo laboral, tras años de litigios y sanciones de la Inspección de Trabajo por emplear a los 'riders' como falsos autónomos.
De hecho, el pacto reconoce a efectos indemnizatorios la antigüedad de los mensajeros durante dicha etapa. Los cesados saldrán con una compensación de 37 días por año trabajado, una cuantía por encima del equivalente a un despido improcedente (33 días), pero que en perfiles de este tipo deja cantidades absolutas relativamente bajas, debido a la escasa antigüedad o a la alta parcialidad.
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