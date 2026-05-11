Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alumbrado Feria de CórdobaMujeres vulnerablesParcelacionesPiscinasCapilla Santa InésCiberseguridad eleccionesVoto en CórdobaJuanma MorenoRobo peluqueríaUn patio "de toda la vida"Directo | HantavirusAdrián FuentesCordobeses del AñoAtropello LucenaGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Empresas

TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción

La compañía ha completado "con éxito" el proceso de prospección de demanda y ya tiene todos los términos definitivos de su Oferta Pública Inicial (OPV)

Sede de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Sede de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Yago González

Oviedo

La empresa asturiansa de ingeniería TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de oferta de 5,05 euros por acción. La compañía, según ha informado en un comunicado, ha completado "con éxito" el proceso de prospección de demanda ("book building", en la jerga financiera) y ya tiene todos los términos definitivos de su Oferta Pública Inicial (OPV).

Según la información privilegiada comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa emitirá 29.702.970 acciones nuevas a 5,05 euros cada una, lo que le permitirá captar aproximadamente 150 millones de euros brutos. De esa cantidad, solo 0,02 euros por acción corresponden al valor nominal, mientras que los 5,03 euros restantes se imputan como prima de emisión.

Este precio de 5,05 euros refleja la valoración que los inversores institucionales han otorgado a TSK tras la presentación a inversores institucional y el sondeo de demanda. La compañía debutará en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

La operación incluye una opción de sobre-adjudicación (greenshoe) de hasta un 15%, equivalente a 4.455.445 acciones adicionales y 22,5 millones de euros más. Esta opción, que podrá ejercerse por el agente de estabilización (Banco Santander) hasta el 12 de junio, permitirá ampliar el tamaño de la oferta si la demanda lo justifica.

Tras la colocación, los actuales accionistas mantendrán el 74,24% del capital (el accionista mayoritario conservará el 62,63% de los derechos de voto). Si se ejerce íntegramente la opción de sobre-adjudicación, su participación descenderá al 71,48%.

Banco Santander y CaixaBank actúan como coordinadores de la operación, junto con Alantra, Banca March y JB Capital Markets como co-líderes.

La admisión a cotización de las acciones de TSK se espera para los próximos días, según el calendario incluido en el folleto aprobado por la CNMV el pasado 5 de mayo.

Noticias relacionadas

Con esta OPV, TSK se convierte en una de las primeras compañías españolas en debutar en el Mercado Continuo en 2026, en un contexto de reactivación selectiva de las salidas a Bolsa en Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  2. La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
  3. Córdoba CF-Granada, en directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Granada
  4. Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios
  5. Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
  6. Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista
  7. El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado
  8. Irene Roncero, instructora de mindfulness cordobesa: 'Cuando uno practica esto y empieza a controlar su estrés, el cuerpo funciona mejor

Los fallecidos en Córdoba el lunes 11 de mayo

Los fallecidos en Córdoba el lunes 11 de mayo

Córdoba no logra frenar los suicidios y se mantiene desde más de un lustro con un índice superior a la media nacional

Córdoba no logra frenar los suicidios y se mantiene desde más de un lustro con un índice superior a la media nacional

Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026

Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026

El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros

El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Dos militares de la Brigada Guzmán el Bueno X reciben una condecoración de Francia por su labor en París 2024

Dos militares de la Brigada Guzmán el Bueno X reciben una condecoración de Francia por su labor en París 2024

La planta de biomasa en la antigua central térmica de Puente Nuevo obtiene la autorización previa

La planta de biomasa en la antigua central térmica de Puente Nuevo obtiene la autorización previa
Tracking Pixel Contents