El 44% de las pymes españolas ya implementa estrategias de sostenibilidad

La sostenibilidad es una estategia a la que cada vez más empresas se acogen para dejar una huella positiva en el mundo. Las pymes españolas no son una excepción, pues en los últimos años estas empresas, que representan más del 99% del tejido productivo español, han dado un paso adelante en la implementación de la sostenibilidad.

Así lo asegura el informe "Generali SME EnterPRIZE White Paper: 5ª Edición", un estudio exhaustivo sobre el fomento de la sostenibilidad en las pymes europeas, con un foco especial en la resiliencia climática. Esta informe, resultado de una colaboración continua entre Generali y el SDA Bocconi Sustainability Lab, analiza la evolución de la sostenibilidad en las pymes a lo largo de cinco años, ofreciendo una visión única sobre su progreso, los obstáculos persistentes y la creciente importancia de la adaptación al cambio climático.

España escala con fuerza

La cifra más redonda vinculada al desempeño de España es un fuerte aumento de 13 puntos porcentuales en la adopción de estrategias de sostenibilidad desde 2020. Tal y como pone de manifiesto el informe, en 2026, el 44% de las pymes españolas ya han implementado o están implementando prácticas sostenibles, superando la media europea del 41%, por lo que nuestro país se posiciona mejor que el resto de vecinos en esta métrica.

Otras métricas más precisas ayudan a comprender este avance. Una de ellas establece que la conciencia del riesgo climático que experimenta el planeta va al alza. La concienciación sobre el riesgo climático en España ha aumentado significativamente en 10 puntos porcentuales desde 2025, alcanzando el 52% de las pymes en 2026. No obstante, aún se encuentra ligeramente por debajo de la media europea (55%).

Seguros obligatorios

Por otra parte, a pesar de que España, junto con Francia e Italia, es uno de los pocos países con esquemas de seguros obligatorios contra catástrofes naturales, las pymes españolas muestran tasas de adopción de seguros contra daños por eventos climáticos extremos (30% vs. 41% de media europea) y seguros de interrupción de negocio (18% vs. 26% de media europea), significativamente más bajas que la media. Para explicar esta paradoja, el informe sugiere que, en España, la cobertura podría percibirse como automáticamente incrustada en las pólizas estándar, en lugar de una acción proactiva de gestión de riesgos implementada en los últimos cinco años.

Pese al desempeño mejorado en cuestiones de sostenibilidad, las pymes españolas reportan constantemente niveles más altos de barreras que la media europea en varias categorías clave. Una de ellas es la falta de apoyo institucional, vinculada con el exceso de regulación y burocracia. En España, un 61% de las pymes la perciben, frente a un 56% de media europea. En la falta de incentivos públicos, el porcentaje es similar en ambos casos, al igual que en las métricas de 'falta de un marco legislativo claro', 'falta de financiación sostenible' y 'falta de recursos económicos y financieros'.

Comparación con Europa

En otro orden, pese a que las pymes en España reconocen el "mejor impacto ambiental" (82% vs. 81% de media europea) y los beneficios de "mayor cumplimiento de la normativa de la UE" (70% vs. 62% de media europea), muestran una percepción de beneficios significativamente inferior a la media europea en áreas críticas como la eficiencia y productividad (52% en España vs. 71% de media europea), 'Satisfacción de los empleados (45% en España vs. 71% de media europea), 'Mejores condiciones de seguro' (50% en España vs. 62% de media europea) y 'Mejores condiciones de crédito' (48% en España vs. 57% de media europea).

Carlos Escudero, CEO del Grupo Generali en España, afirma a tenor de los resultados que los datos "son un testimonio claro del compromiso creciente y la notable resiliencia de las pymes españolas con la sostenibilidad. Es inspirador ver cómo, a pesar de un contexto complejo, nuestras empresas han avanzado 13 puntos porcentuales en la adopción de prácticas sostenibles".

Por su parte, Beatriz de Cominges, directora de Estrategia, Sostenibilidad y Transformación de Generali en España, asegura que "si bien el progreso de las pymes españolas es innegable, nuestro análisis también alerta sobre los desafíos persistentes. Es crucial abordar las barreras institucionales y la complejidad regulatoria que nuestras pymes siguen percibiendo en mayor medida que sus homólogas europeas".