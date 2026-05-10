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La lucha contra el despilfarro

Cuatro claves de la ley contra el desperdicio alimentario en España

La normativa española, en vigor desde el pasado 3 de abril, es una de las pioneras de Europa, junto con la de Francia y la de Italia, ambas de 2016

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Una dependienta tira a la basura unas fresas estropeadas tras romperse la cadena de frío, en un establecimiento del barrio de Sants de Barcelona.

Una dependienta tira a la basura unas fresas estropeadas tras romperse la cadena de frío, en un establecimiento del barrio de Sants de Barcelona.

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobada en 2025 y en vigor en España desde el pasado 3 de abril, ha sido una de las primeras normativas en este ámbito aprobadas en Europa. Le precedieron Italia y Francia, que aprobaron sus respectivas normativas en 2016. Otros países como Alemania no han llegado a formular leyes en sí, pero impulsan repetidamente campañas para reducir a la mitad los desechos de alimentos para el año 2030, tal y como reclama la Unión Europea.

Estas son algunas claves de la ley española.

Primar la prevención

Primar la prevención

La ley española, en vigor desde el pasado 3 de abril, prima la prevención del desperdicio, de manera que estimula la adopción de medidas orientadas a evitar que un alimento se pierda, a propiciar la reutilización y a reducir el impacto de las emisiones y la generación de residuos.

Disponer de un plan

Disponer de un plan

Las empresas alimentarias deberán contar con un plan específico para la prevención y la gestión del desperdicio. Quedan exentas el comercio, la distribución alimentaria, la hostelería y restauración desarrolladas en establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados.

Priorizar la donación

Priorizar la donación

El texto, aprobado en el Congreso en marzo de 2025, establece que aquellos alimentos sobrantes en la restauración y el comercio deben tener como destino prioritario la donación para consumo humano y otros tipos de redistribución, por encima dela alimentación animal.

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