Deale, el ‘Idealista’ que conecta pymes sin relevo con inversores

Internet ha revolucionado la forma de encontrar casa, trabajo, pareja e incluso invertir. Se pide comida con dos clics y también se puede comprar una pyme con un móvil o un ordenador. Esa es la filosofía con la que nació la firma catalana Deale en octubre de 2021. La plataforma que lidera Gerard García -y que cuenta en su capital con Nortia (Manuel Lao), CoreAngels, Andbank y los family offices Tekpolio (familia Delclaux) y Bclan (familia Barnés)- ha cerrado el primer trimestre de 2026 con el mejor arranque de su historia. Entre enero y marzo, ha facilitado el cierre de 10 operaciones de fusiones o adquisiciones (M&A, en la jerga del sector), con un valor total de 41 millones.

La cifra supone un salto significativo para la compañía, que se ha posicionado como una suerte de 'Idealista' de la fusiones y adquisiciones: un punto de encuentro digital en el que vendedores, compradores y asesores pueden conectar para identificar oportunidades, iniciar conversaciones y avanzar en operaciones. "La idea de fundar la compañía partió de un reto: nadie iba a comprar una pyme por Internet, pero el Covid fue un impulsor del uso de la tecnología y yo me vi capaz de ello tras mi paso por KPMG, Arcano y la banca de inversión de EEUU", resume García.

Las transacciones facilitadas por Deale representan alrededor del 4% de las operaciones de pequeñas empresas en España, en un contexto en el que este segmento ha reducido su actividad en un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Para la empresa, este avance confirma la consolidación de su modelo digital dentro de los procesos de compraventa de pymes.

Perfil comprador

El perfil de los compradores se ha mantenido diversificado durante el primer trimestre, aunque Deale detecta un mayor apetito inversor por parte de grupos industriales y 'family offices', que concentran alrededor del 60% del total. La recurrencia también empieza a ganar peso en la plataforma: el 20% de los compradores que han cerrado operaciones ya habían utilizado previamente Deale para ejecutar adquisiciones corporativas.

Una de las operaciones del trimestre ha sido protagonizada por el inversor José David Fernández, que ha adquirido Polaris Informática y Comunicaciones, compañía especializada en soluciones IT y servicios de mantenimiento para pymes e instituciones. La firma cuenta con una fuerte especialización en el sector turístico, y la operación tiene como objetivo impulsar un nuevo modelo de negocio.

El crecimiento de Deale se apoya en una propuesta distinta a la del asesor tradicional. No trabaja con exclusividades, sino que actúa como facilitador tecnológico, conectando a compradores, vendedores y asesores. La plataforma también funciona como herramienta para asesores de M&A, al permitirles encontrar contrapartes para sus mandatos de forma más ágil. La compañía basa parte de su propuesta en el uso de inteligencia artificial, modelos predictivos y herramientas colaborativas para agilizar fases clave de los procesos, como la valoración, la conexión entre partes y la negociación. El objetivo es aportar mayor transparencia y trazabilidad a un mercado históricamente fragmentado, en el que muchas operaciones de compraventa de pymes se producían a través de redes cerradas de contactos.

Deale defiende que su modelo contribuye a democratizar el acceso al M&A para las pymes, especialmente en un momento marcado por el relevo generacional en muchas compañías familiares. Según datos de la propia plataforma, el 58% de las operaciones cerradas en 2025 estuvieron motivadas por la falta de relevo generacional, mientras que el 31% respondieron a la desvinculación voluntaria del propietario y el 11% a estrategias de expansión.

Aspira a aterrizar en Italia

En 2025, la plataforma cerró 19 operaciones por un volumen total de 66 millones, el 137% más en número de transacciones que en el ejercicio anterior, y facilitó otras 47 operaciones adicionales. El tiempo medio de cierre fue de 189 días, con mayor actividad en sectores como distribución y mayorista, industria manufacturera y construcción, y con Catalunya y Madrid como principales geografías.

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Deale alcanzó unos ingresos de 3,4 millones de euros en 2025, el 93% más que en 2024, y registró un ebitda de 775.000 euros, frente al resultado negativo de 80.000 euros del ejercicio previo. La compañía cerró el año con más de 23.000 usuarios registrados, entre ellos unos 10.400 inversores, 9.500 pymes y 2.500 asesores. Este año, la empresa se ha fijado como objetivo intermediar 30 operaciones, el 58% más que el año anterior, alcanzar unos ingresos de cinco millones y elevar su ebitda hasta 1,2 millones. La plantilla está formada actualmente por 39 personas, pero la firma prevé realizar nuevas contrataciones en este 2026 y contempla llegar a Italia en los próximos años.