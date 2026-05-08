“No se trata de ignorar la incertidumbre, sino de gestionarla con un buen plan”

Como presidente de EFPA, ¿qué valoración hace de la industria del asesoramiento financiero en nuestro país respecto a otros países? ¿Vamos en línea respecto al resto de países de la Unión Europea?

Creo que podemos hacer una valoración positiva o al menos optimista, viendo de dónde venimos. España ha avanzado mucho en los últimos años y hoy tenemos una industria de asesoramiento financiero mucho más profesionalizada, más formada y consciente de su responsabilidad frente al cliente. La regulación europea, especialmente a partir de MiFID II que se aprobó en 2018, ha ayudado a elevar el listón en materia de transparencia, cualificación y protección del inversor, y eso nos ha situado en una situación más cercana a la de países de nuestro entorno. De hecho, desde EFPA España vemos que nuestro país tiene una posición muy relevante dentro del mapa europeo del asesoramiento. Superamos ya los 100.000 profesionales certificados en Europa y España representa más de un tercio de ese total, con más de 36.000 profesionales certificados. Eso demuestra que aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante en formación y acreditación profesional. No obstante, necesitamos que el asesoramiento llegue a más ciudadanos. España sigue siendo un país muy ahorrador, pero donde no siempre canalizamos ese ahorro hacia decisiones de inversión. Y este es precisamente uno de los grandes debates europeos actuales, con varias iniciativas, como la Savings and Investments Union, que busca conectar mejor el ahorro de los ciudadanos con la inversión productiva y con la mejora de su bienestar financiero. El objetivo no es solo tener buenos profesionales, que los tenemos, sino conseguir que más familias entiendan el valor de planificar, invertir con horizonte de largo plazo y apoyarse en asesoramiento cualificado.

EFPA Congress es una iniciativa para poner en valor el papel del asesor financiero, pero también, para divulgar la cultura financiera en nuestro país. ¿Cree que estamos en el camino? ¿Ha aumentado el interés por la educación financiera en los últimos años?

Yo creo que sí estamos ante un cambio, aunque a veces nos parezca lento. Cada vez hay más interés por la educación financiera, más inquietud por entender cómo gestionar el ahorro y cómo invertir mejor. Desde EFPA llevamos años trabajando en esta línea. A través de nuestro programa de educación financiera hemos formado ya a más de 45.000 personas de distintos colectivos. Esto refleja que hay una creciente sensibilidad social hacia estos temas, lo que es muy buena señal. EFPA Congress de Palma es una extensión natural de este esfuerzo, siendo un punto de encuentro donde se pone en valor la figura del asesor y se genera conocimiento útil para el sector y, en última instancia, para el inversor.

¿Cómo se gestiona la incertidumbre a nivel global que estamos viviendo?

La incertidumbre, en realidad, siempre ha estado presente en los mercados, pero en momentos como el actual se intensifica y se vuelve mucho más visible para el inversor final. Vivimos en un entorno de sobreexposición a la información que puede provocar ruido y, en muchos casos, la toma de decisiones precipitadas. Un buen ejemplo lo hemos visto recientemente con las tensiones en Oriente Medio por la guerra de Irán. Ante este tipo de situaciones, es habitual que algunos inversores reaccionen con miedo, y tomen decisiones precipitadas por la sensación de que “algo grave va a pasar”. Sin embargo, muchas veces esas reacciones responden más al impacto del titular que a un análisis real de cómo afecta a su estrategia de inversión. Aquí, el asesor financiero tiene un papel clave. Su función es ayudar a poner en contexto lo que está ocurriendo, separar lo relevante de lo coyuntural y, sobre todo, evitar que el inversor tome decisiones impulsivas que puedan perjudicarle a largo plazo. No se trata de ignorar la incertidumbre, sino de gestionarla con un buen plan.

¿Qué papel juega la psicología en este entorno?

Es absolutamente determinante. Como comentaba anteriormente, muchas decisiones de inversión están condicionadas por emociones como el miedo o la euforia, especialmente en entornos de volatilidad. El asesor no solo aporta conocimiento técnico, también ayuda a gestionar ese componente emocional. Mantener la disciplina, evitar decisiones impulsivas y entender que los mercados tienen ciclos es clave.

España es un país históricamente ahorrador, y parece que cuesta dar el paso de ahorrador a inversor, título del Congreso de este año. ¿Es un problema deconservadurismo, desconfianza o falta de cultura financiera?

Es una combinación de los tres factores. Existe una tradición de ahorro conservador, pero también influye la falta de cultura financiera y, en algunos casos, cierta desconfianza hacia los mercados. El gran reto es ayudar a los ciudadanos a entender que no invertir también tiene un coste, especialmente en un entorno de inflación. No se trata de asumir más riesgo, sino de hacerlo de forma adecuada, con planificación y asesoramiento. Por eso el lema del Congreso de Palma ‘Del ahorro a la inversión’, justo pone el foco en esa transición necesaria, donde el asesor juega un papel clave acompañando al inversor

¿Qué consejo daría a los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión?

A los jóvenes que quieren entrar en esto les diría que esto va mucho más de personas que de números. Está claro que la parte técnica es fundamental y cada vez más exigente, pero lo que de verdad te diferencia es cómo entiendes al cliente que tienes delante. El cliente no siempre te habla de rentabilidad; a menudo te está hablando de su tranquilidad o de su futuro. Para aportar valor, tenemos que entender que hay detrás de cada decisión. También, que tenga curiosidad por seguir aprendiendo y capacidad para adaptarte a los cambios, como en cualquier otra profesión hoy en día. Los mercados y la tecnología vuelan, y hay que evolucionar con ellos. Es una profesión que te exige una actualización continua.

Estamos en un momento muy importante de transformación del asesoramiento financiero con la llegada de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. ¿Cómo ve este reto para la industria, amenaza o aliada?

Yo lo veo más como una evolución natural. La tecnología y la inteligencia artificial están entrando con fuerza, sí, pero no para sustituir al asesor, sino para mejorar cómo trabaja. Hoy, un asesor puede apoyarse en herramientas mucho más avanzadas para analizar información, entender mejor al cliente o construir carteras más ajustadas a cada perfil. Eso aporta mucho valor, sobre todo porque permite dedicar menos tiempo a tareas más mecánicas y más tiempo a lo importante: escuchar, explicar y acompañar. Como cualquier cambio, nos obliga a tener capacidad de adaptarse, ya que estos avances son útiles, pero hay que aprender a utilizarlo con criterio. En resumen, la tecnología puede mejorar mucho el proceso, pero el valor del asesor sigue estando en el trato personal, en la experiencia y en la capacidad de ayudar al cliente a mantener el rumbo, especialmente en los momentos actuales de incertidumbre que estamos viviendo.

¿Qué otros temas de interés tratarán EFPA Congress este año?

El Congreso de este año gira en torno a cómo dar el paso del ahorro a la inversión en un entorno cada vez más complejo. A partir de ahí, se abordarán temas que preocupan hoy a los profesionales, pero también a los clientes finales, como el impacto del contexto geopolítico en los mercados, el cambio de ciclo de tipos de interés o cómo están evolucionando las carteras y las estrategias de inversión en este marco que estamos describiendo. También tendrá mucho peso el papel creciente de la inteligencia artificial y la tecnología en el asesoramiento y cómo esto está cambiando la relación con el cliente. Otro aspecto interesante es la visión más a largo plazo, con cuestiones como la planificación patrimonial intergeneracional o cómo adaptar el asesoramiento a distintos perfiles de inversor. Además, el Congreso combina esa parte más estratégica con un enfoque muy práctico, con talleres basados en casos reales y sesiones en grupos reducidos, que es algo que los profesionales valoran especialmente.