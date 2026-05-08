Automoción
Ford retrasa el nuevo vehículo de Almussafes a 2028 y reduce su producción en 26.000 unidades
Las previsiones de fabricación estiman 183.000 coches al año, un 12,5 % menos que las últimas previsiones de 209.000
Begoña Jorques
Las novedades que están por llegar a la planta de Ford en Almussafes se suceden a cuentagotas. En la misma semana en la que ha trascendido el interés del fabricante chino Geely por comprar la nave Body 3 de la factoría valenciana, ‘La Tribuna de la Automoción’ ha revelado este jueves que Ford empezará a ensamblar en la factoría de La Ribera el nuevo vehículo a comienzos de 2028, aunque las previsiones iniciales marcaban mediados de 2027.
A este retraso hay que sumar una considerable rebaja en el volumen de fabricación del nuevo coche: ha pasado de las 300.000 unidades anunciadas hace dos años a las 183.000, según el citado portal. No obstante, por el camino ya se rebajó la expectativa a 209.000 unidades como ya publicó Levante-EMV en octubre de 2025. La rebaja, respecto de la cifra inicial, es de un 39 %, mientras que el recorte en relación al comunicado el año pasado es del 12,5 %.
En octubre del año pasado, este diario ya apuntaba a ese posible retraso, según señalaban fuentes de la industria auxiliar. En un principio, el inicio de esa fabricación estaba fijado en segundo semestre del próximo ejercicio, ya que poner en marcha un nuevo coche suele tardar alrededor de dos años. Ahora, sin embargo, la espera suma dos años más y con la plantilla inmersa en un ERTE.
La visita el pasado 23 de abril a Valencia del presidente europeo de Ford, Jim Baumbick, no despejó ninguna duda sobre el nuevo vehículo que espera la factoría valenciana. "Es una visita normal al equipo de Valencia como parte de sus responsabilidades como presidente de Ford Europa", dijeron entonces desde la compañía.
No obstante, desde UGT -sindicato mayoritario en la planta- revelaron a este diario que entre mayo y junio se pondrá en marcha la planta piloto para empezar a trabajar en el nuevo modelo multinergía que debe llegar a Almussafes.
Según el sindicato, el proyecto sacará del ERTE a cerca de un centenar de trabajadores, que tendrán que incorporarse a la citada planta a jornada completa. Además, estos empleados viajarán -si no cambian los planes- después del verano hasta Alemania, donde se encuentra el centro de diseño del nuevo vehículo.
Modelo CX735, basado en el Bronco
Como ya ha publicado este diario, fuentes conocedoras del contexto actual avanzan que el vehículo que se hará se enmarca bajo la denominación interna CX735, que siempre se ha vinculado al Ford Bronco y que se producirá en la plataforma modular C2 en la que actualmente se ensambla el Kuga.
Precisamente, este último es el único modelo de Ford que actualmente sale de la factoría de Almussafes y que, según ‘La Tribuna del Automóvil’, terminaría de producirse en 2029.
A día de hoy, el ERTE afecta a más de 4.000 trabajadores -unos 900 al día- y su vigencia máxima está fijada a finales de este mismo año. Será entonces cuando deba ponerse sobre la mesa un nuevo plan que no comprometa la estabilidad laboral de los empleados.
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