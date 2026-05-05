La inminente subida de tipos catapulta la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024

El Tesoro Público ha colocado este martes 6.463 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto. Lo ha hecho rebajando la rentabilidad a medio año, pero elevándola a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024, según se desprende de la información publicada por el Banco de España (BdE) y recogida por 'Europa Press'.

En la subasta a doce meses, se han adjudicado 4.429,246 millones de euros, más que el importe de demandado por los inversores, y la rentabilidad se ha situado en 2,651%, más elevado en este caso que el 2,640% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más alto desde septiembre de 2024.

La subasta de este martes es la primera que se celebra después de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves, en la que la institución presidida por Christine Lagarde decidió mantener los tipos intactos en el 2%, donde reposan desde el pasado mes de junio. El supervisor bancario decidió mantener el precio del dinero pese a la amenaza que supone la guerra de EEUU, Israel e Irán, que encara ya su tercer mes con los precios de la energía en máximos desde la guerra de Ucrania.

Sin embargo, han sido varios los miembros del consejo de gobierno del BCE que han comparecido en los últimos días anticipando una subida de tipos en junio, la primera desde septiembre de 2023, o lo que es lo mismo, mil días. De esta manera, la rentabilidad de las letras se ha disparado a máximos desde hace más de un año y medio-

Alta demanda

Pese al clima de incertidumbre, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado en esta primera subasta de mayo los 11.586 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados. El Tesoro ha colocado 2.033,699 millones de euros en letras a seis meses, y el interés marginal se ha colocado en el 2,389%, por debajo del 2,391% de la emisión previa del mismo tipo de papel. La demanda ha superado los 4.396 millones de euros.

El próximo jueves llegará una nueva subasta, en este caso de bonos y obligaciones del Estado. En este caso, el Tesoro tiene el objetivo de colocar fondos en un rango entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros. En concreto, prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05% y obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses, con cupón del 5,15%.

Necesidades de financiación

En cuanto a las necesidades de financiación para 2026, el Tesoro Público prevé precisar de 55.000 millones de euros este año, la misma cantidad que el año pasado. Según aportó el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación estará condicionada este año por dos factores: el buen curso de la economía española, pese a las circunstancias geopolíticas que han frenado el crecimiento del PIB a nivel global, y la responsabilidad presupuestaria.

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De estos 55.000 millones, prácticamente la totalidad, 50.000, irán dirigidos a sanear deuda a medio y largo plazo: bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas. Los 5.000 millones restantes irán dirigidos a la emisión de las letras del Tesoro. En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.