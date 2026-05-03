Reunión extraordinaria
La OPEP anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios
La medida, acordada este domingo en Viena, busca compensar el combustible que está atrapado en barcos por el cierre del estrecho de Ormuz
Agencias
Viena
Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP, reunidos este domingo de forma telemática, han anunciado que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio para compensar el cierre del estrecho de Ormuz.
En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (de 206.000 barriles diarios), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
- Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba
- Castellón-Córdoba CF, en directo | Así te hemos contado el partido entre el Castellón y el Córdoba CF
- El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)
- Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil
- ¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet
- Las cruces de mayo de La Soledad, AVV Cañero Nueva y Acpacys ganan los primeros premios