Los sindicatos denuncian en el Primero de Mayo en Málaga el "polvorín social" de la vivienda, piden mejoras salariales y llaman a Trump el "nuevo Nerón"

Vivienda y pérdida de riqueza de los trabajadores. Estos son los dos ejes que han marcado la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, que se ha convertido en la principal convocatoria de los sindicatos a nivel nacional, que han traído a sus secretarios generales a la ciudad, así como a las ministras de Empleo e Inclusión Social, Yolanda Díaz y Elma Saíz, respectivamente.

La elección de Málaga para el acto central de este Primero de Mayo no es casual, como han recordado los líderes sindicales, que han puesto a la provincia como ejemplo de los grandes males que afectan a los trabajadores españoles. La pérdida de poder adquisitivo es continua, con una inflación que no da tregua, unos salarios que siguen siendo bajos y la imposibilidad de acceder a la vivienda, un mercado escaso y muy caro que expulsa a los trabajadores.

Los sindicatos instan a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

En la manifestación se están coreando lemas como 'No a la guerra', 'Lo de los militares para escuelas y hospitales' o 'Prioridad nacional: Salarios y vivienda' y otros de defensa de los servicios públicos como 'Sanidad pública', junto a proclamas relacionadas con las elecciones andaluzas como 'Bonilla, escucha, la gente está en la lucha'.

Reparto de riqueza y medidas "valientes"

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han urgido este viernes en Málaga a repartir la riqueza para que el crecimiento económico llegue a los salarios y a afrontar con medidas “valientes” el problema de la vivienda, al que han definido como una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora.

Los sindicatos han presentado esta manifestación como “más internacional que nunca” y que se ha celebrado bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. En toda España se han convocado más de un centenar de manifestaciones.

Antes del inicio de la marcha en Málaga, Álvarez ha defendido que las empresas atraviesan un momento de elevados beneficios y ha reclamado que esa mejora se traslade a las nóminas. “Las empresas están ganando dinero como hace mucho que no ganaban”, ha señalado el líder de UGT, que ha insistido en que “tenemos que conseguir que los salarios crezcan”.

En la misma línea, Sordo ha denunciado que los precios siguen erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. “Las empresas salvaguardan los beneficios y los salarios pierden”, ha afirmado el secretario general de CCOO, quien ha resumido la situación con una frase: “Los precios se comen los salarios de la gente”.

La vivienda, en el centro de la protesta

Los dos dirigentes sindicales han situado la vivienda como uno de los grandes ejes de la movilización. Álvarez ha advertido de que se trata de un problema “gravísimo” para los trabajadores y ha criticado a los grupos que votaron en contra del decreto sobre los precios de los alquileres. “Con su voto hay gente expulsada de viviendas”, ha lamentado.

Sordo, por su parte, ha pedido “valentía” a las administraciones para intervenir en un mercado que, según ha subrayado, está expulsando a muchas familias de sus barrios y dificultando el acceso a una vivienda digna. El líder de CCOO ha llamado a colocar esta cuestión en el centro del debate público y a mantener la presión social para exigir soluciones.

Defensa de los servicios públicos

La manifestación, que ha contado con un fuerte despliegue policial con seis furgones de la Policía Nacional, también ha servido para reclamar una mejora de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación. Los sindicatos han advertido de que su deterioro supone una pérdida indirecta de renta para los trabajadores, obligados a asumir más costes cuando fallan las prestaciones públicas.

“Democracia es tener una cita a tiempo con el médico”, ha afirmado Sordo, que ha vinculado la calidad democrática con el acceso real a derechos básicos.

Mensaje internacional

UGT y CCOO han querido dar a la jornada un marcado carácter internacional, con referencias a la subida de precios, la inseguridad global y la necesidad de reforzar una Europa social. Sordo ha defendido además la autonomía europea “frente al nuevo Nerón del mundo, Donald Trump”.

Los sindicatos han convertido también este Primero de Mayo en “un grito contra la guerra” y una exigencia de paz en territorios como Palestina, Líbano o Irán.

A la manifestación de Málaga han asistido, junto a Álvarez y Sordo, y las dos ministras, la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que es el líder federal de IU, entre otros representantes.