Acuerdo en el ERE de Mediapro: los despidos bajan a 189 personas, un 18% de la plantilla en España

La dirección de Mediapro y los sindicatos han cerrado con acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) para cesar a 189 empleados de la productora, según explican distintas fuentes conocedoras. Los afectados, algo menos del 20% del total de la plantilla y con especial impacto en los centros de trabajo de Barcelona y Madrid, saldrán con unas indemnizaciones cercanas al equivalente a un despido improcedente y la compañía aceptará una voluntariedad parcial en las salidas.

El pacto alcanzado garantiza unas condiciones de salida superiores a los mínimos legales y afectará a 189 personas, según ha confirmado la compañía vía comunicado este miércoles. Inicialmente, la empresa planteó un ajuste de 237 personas, sobre una plantilla de 1.032 personas.

Mediapro cierra así un "plan de desvinculaciones" con el que "reforzará la posición de la compañía para competir en un entorno de profunda transformación del sector audiovisual", según ha manifestado.

Según confirman fuentes de la negociación, los trabajadores afectados recibirán indemnizaciones cercanas al equivalente de un despido improcedente (33 días por año trabajado, frente a los 20 días que marca el mínimo por causas económicas), un punto que ha sido clave para desbloquear el conflicto y evitar la judicialización del proceso. Los trabajadores votaron este pasado lunes en asamblea las condiciones del acuerdo y la rúbrica formal con la dirección se ha producido este miércoles.

Primero los directivos, luego los trabajadores

Las negociaciones han estado condicionadas por las fases que ha querido imponer la dirección durante las mismas. Y es que Mediapro negoció primero la salida de una veintena de altos directivos, con conversaciones individuales y cuantías diferentes a las que luego se ofreció a la plantilla.

Desde el Col·lectiu Ronda, bufete de abogados que ha asesorado a los empleados, se tildó de "práctica fraudulenta" dicho movimiento y le reprocharon a la dirección que pretendía usar el gasto de esas "indemnizaciones millonarias para acentuar la situación económica negativa que, supuestamente, justifica nuestros despidos".

Finalmente, Mediapro ha mejorado sustancialmente su oferta indemnizatoria para los trabajadores, pasando de la indemnización mínima por ley a una equivalente al improcedente. La empresa justificó el expediente para garantizar la viabilidad financiera de un grupo que emplea a 6.000 personas en todo el mundo y que ha atravesado una etapa de extrema volatilidad desde la pandemia.

El fin de la era fundacional

Este ERE es el último capítulo de la profunda transformación que vive Mediapro bajo el control del socio chino Southwind (Orient Hontai). El fondo, que entró en el capital en 2018 y tomó el control total tras inyectar más de 600 millones de euros para rescatar a la firma de las pérdidas por el covid, ha renovado por completo la cúpula directiva.

La salida forzada del histórico fundador Jaume Roures a finales de 2023, marcada por una demanda por apropiación indebida interpuesta por la propia empresa, fue el primer paso de esta ruptura. A finales de 2025, el giro estratégico se completó con la salida de Tatxo Benet de la presidencia.

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